#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.58
622.75
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+27°
$
536.58
622.75
6.71
Қоғам

Алматы облысының оқушылары үшін жаңа пән енгізіледі

Школа, школы, школьный кабинет, школьные кабинеты, класс, классы, школьные занятия, уроки , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 09:12 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
Жаңа оқу жылында мектептер мен колледждерде құқықтық мәдениет бойынша қосымша сабақтар өткізіле бастайды. Жоба Президенттің тапсырмасы бойынша жүзеге асырылуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің мәліметінше, алғашқы кезеңде сабақтар Талғар ауданындағы 10 мектеп пен 3 колледжде өткізіледі. Жобаның мақсаты – құқықтық сананы қалыптастыру, құқықтық мәдениетті нығайту, сондай-ақ зорлық-зомбылықтың, буллингтің және заңға қайшы мінез-құлықтың барлық түрлерінің алдын алу.

Сабақтарды арнайы дайындықтан өткен, прокуратура және полицияда қызмет еткен тәлімгерлер жүргізеді. Тәлімгерлерді оқыту 7–8 тамыз күндері басталады.

"Біз құқықтық сананың негізін мектеп қабырғасынан бастап қалаймыз. Тәлімгерлер балаларға өз құқықтары мен міндеттерін түсіндіріп қана қоймай, заңды құрметтеуге, жауапкершілікті сезінуге және сындарлы мінез-құлық дағдыларын қалыптастыруға көмектеседі. Бұл – болашақта орнықты құқықтық мәдениетті қалыптастырудың кілті", – деп атап өтті ҚР Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы Насымжан Оспанова.

Пилоттық мектептер мен колледждерде оқу жылында 7–10 сынып оқушылары мен колледж студенттері үшін барлығы 36 сабақ өткізу жоспарланған. Сабақтар екі аптада бір рет өтіп тұрады, алдын ала және қорытынды диагностика және оқушылардың мінез-құлқына тұрақты мониторинг жүргізіледі.

Әдістемелік материалдарды ҚР Оқу-ағарту министрлігіне қарасты "Өркен" балалардың әл-ауқатын арттыру жөніндегі ұлттық ғылыми-практикалық институты Бас прокуратура жанындағы Құқық қорғау органдары академиясымен бірлесіп әзірлеген. Алдағы уақытта жоба еліміздің өзге өңірлерінде де жалғасын табады деп жоспарлануда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Маңғыстау облысында ЕАЭО өткізу пункттері жаңғыртылып жатыр
Қоғам
12:40, Бүгін
Маңғыстау облысында ЕАЭО өткізу пункттері жаңғыртылып жатыр
Сатжан Аблалиев көлік вице-министрі қызметінен босатылды
Қоғам
12:26, Бүгін
Сатжан Аблалиев көлік вице-министрі қызметінен босатылды
Қазақстанда Абай есімді қанша адам бар
Қоғам
12:18, Бүгін
Қазақстанда Абай есімді қанша адам бар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: