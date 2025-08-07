1949-2010 жылдар аралығында туған қазақстандықтарға 70 мың теңге жалған төлем ұсынылуда
Қазнетте жиі қызықты әрі тартымды ұсыныстар кездеседі. Мысалы, осы жолы әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде 1949 жылдан 2010 жылға дейін туған қазақстандықтарға 70 000 теңге көлемінде төлемдер тағайындалатыны туралы ақпарат таралуда, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сонымен қатар, осы қаражатты алу үшін сілтемеге өту қажет екені айтылуда.
Осыған байланысты 2025 жылғы 6 тамызда Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің (ЕХӘҚМ) баспасөз қызметі маңызды ескерту жасады.
"Бұл ақпарат шындыққа сәйкес емес. Мұндай әлеуметтік көмек түрі жоқ", – деп хабарлайды ҚР ЕХӘҚМ баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, мамандар атап өткендей, көрсетілген сілтеме пайдаланушының жеке деректерін алаяқтар алу тәсілі болуы мүмкін.
"Алаяқтармен қарым-қатынасты болдырмау үшін еш жағдайда сілтемеге өтпеуге кеңес береміз", – деп қосады ведомство.
Ресми мемлекеттік қолдау шаралары туралы ақпарат тек 1414 нөмірінен келетін SMS арқылы таратылады екенін есте ұстаған жөн.
"Азаматтардан тек ресми дереккөздерге сенуге шақырамыз. Жалған ақпарат тарату заң бойынша жазаланады", – деп хабарлайды ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз қызметі.
Бұрын министрлікте Қазақстандағы көпбалалы отбасылар мен марапатталған аналардың мемлекет тарапынан қандай көмек алатыны туралы толық ақпарат берілген еді.
