#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
501.02
597.27
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
501.02
597.27
6.59
Қоғам

Алматы тұрғыны жаңа Конституция туралы жалған ақпарат таратқаны үшін жазаланды

Алматы тұрғыны жаңа Конституция туралы жалған ақпарат таратқаны үшін жазаланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.02.2026 11:58 Сурет: pixabay
Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде Қазақстанның жаңа Конституция жобасында жерді шетелдіктерге сатуға тыйым алынып тасталғаны туралы ақпарат тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алайда Алматы полиция департаменті мұны жоққа шығарды.

Ведомствоның хабарлауынша, бұл ақпарат шындыққа сәйкес келмейді және фактілерді бұрмалау болып есептеледі.

"Ауданаралық әкімшілік сот азамат А.-ны жалған ақпарат таратқаны үшін кінәлі деп танып, оған 20 АЕК көлемінде айыппұл салды", – делінген хабарламада.

Полиция департаменті тұрғындарды тек ресми және тексерілген ақпарат көздеріне сенуге үндеді, себебі жалған ақпарат таратудың заң бойынша жауапкершілігі бар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы прокуратурасы: Жер сілкінісі туралы жалған ақпарат таратқан екі әйел жазаланды
20:11, 26 қаңтар 2024
Алматы прокуратурасы: Жер сілкінісі туралы жалған ақпарат таратқан екі әйел жазаланды
Желідегі зейнетақы төлемдерін қайта есептеу жайлы ақпарат жалған - Еңбек министрлігі
21:16, 31 наурыз 2023
Желідегі зейнетақы төлемдерін қайта есептеу жайлы ақпарат жалған - Еңбек министрлігі
Қарағанды облысында теракт туралы жалған ақпарат таратушыларға қарсы іс басталды
10:01, 09 қыркүйек 2025
Қарағанды облысында теракт туралы жалған ақпарат таратушыларға қарсы іс басталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: