Қарағанды облысында теракт туралы жалған ақпарат таратушыларға қарсы іс басталды
Фото: Zakon.kz
Әлеуметтік желілер мен Telegram-арналарда Балқаш қаласындағы мектептерге жарылғыш зат қойылды деген қауесет тарады. Бұл ақпаратқа Қарағанды облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құқық қорғаушылардың 2025 жылғы 9 қыркүйектегі ресми мәлімдемесіне сәйкес:
"Аталған ақпарат шындыққа сәйкес келмейді", – делінген хабарламада.
Департаменттің мәліметінше, жалған ақпарат тарату дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды.
"Барлық оқу орындары полиция қызметкерлері тарапынан тексерілді – ешқандай жарылғыш зат табылған жоқ", – деп нақтылады Қарағанды облысы ПД баспасөз қызметі.
Қазір құқық қорғау органдары үрей тудыратын хабарламаларды таратқандарды анықтап, ұстау үшін ауқымды тергеу-жедел іс-шараларын жүргізіп жатыр.
Полиция тағы да ескерту жасады:
"Терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабар таратқандарға қатаң қылмыстық жауапкершілік көзделген. Балқаш тұрғындары мен қонақтарын сабыр сақтауға, арандатушылыққа берілмеуге және тек ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырамыз", – делінген полиция департаментінің хабарламасында.
Айта кетейік, биыл сәуір айында Қостанайда оқушы сауда орталығына "бомба қойылған" деген жалған хабар таратқан болатын. Осы үшін оның анасы бала тәрбиелеу жөніндегі міндетін дұрыс орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript