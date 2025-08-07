ТЖМ жоғалған тікұшақты неге ұзақ іздеп жатқанын түсіндірді
2025 жылғы 7 тамызда Үкіметтегі баспасөз конференциясында Төтенше жағдайлар вице-министрі Кеген Тұрсынбаев Алматы облысында жоғалып кеткен тікұшаққа қатысты жаңа мәліметтерді жария етті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Спикердің айтуынша, 25 шілдеде Қорғаныс министрлігінен Отырар ауданы маңында тікұшақтың жоғалып кеткені туралы хабарлама түскен. Осы уақыттан бастап шұғыл іздестіру жұмыстары басталған.
"Біз белгіленген бағытты тікұшақтардың көмегімен шолып шықтық, Сорбұлақ су қоймасын тексердік. "Қазкосмос" ұсынған суреттерден жанар-жағармай іздеріне ұқсас белгілер байқалды. Сорбұлақ су қоймасының маңынан тікұшақтың бірнеше бөлшегі табылды. Осыдан кейін жедел штаб құрылып, белсенді іздеу жұмыстары басталды", – деді Кеген Тұрсынбаев.
Ол із-түзсіз жоғалған тікұшаққа байланысты 10 күннен астам уақыт өткенін атап өтті.
"Сорбұлақ аумағының шамамен 50 пайызын зерттедік. Іздестіру жұмыстары Қорғаныс министрлігінің басшылығымен жүріп жатыр. Біз өз күштеріміз бен ресурстарымызды бердік. Қазір іздеу жұмыстары күн шыққаннан күн батқанға дейін жүргізілуде. Сорбұлақтағы су тереңдігі – 5-тен 25 метрге дейін. Түбі – батпақты. Тіпті 1 метр тереңдіктің өзінде ештеңе көрінбейді – бәрі лаймен жабылған", – деп нақтылады вице-министр.
Еске салайық, 2025 жылғы 25 шілдеде Алматы облысында жоспарлы ұшу кезінде Қарулы күштердің Әуе қорғаныс күштеріне тиесілі EC-145 тікұшағы радарлардан жоғалып кеткен. Кейін Қорғаныс министрлігі мен ТЖМ оқиға туралы қосымша мәлімет берген болатын.
