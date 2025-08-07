#Қазақстан
Қоғам

Маңғыстау облысында ЕАЭО өткізу пункттері жаңғыртылып жатыр

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті ақпарат берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 12:40 Сурет: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті
Қазақстан Қаржы министрлігі шекара маңындағы кеден инфрақұрылымын жаңғырту бойынша кешенді бағдарламаны жүзеге асыруда. Бұл туралы 2025 жылғы 7 тамызда Zakon.kz сайтына Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінде (МКК) хабарлады.

Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) елдерімен шекарадағы өткізу бекеттерін қайта жаңарту жұмыстары Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың "Әділетті Қазақстан: заң және тәртіп, экономикалық өсу, қоғамдық оптимизм" атты Жолдауында белгіленген стратегиялық бастамаларды жүзеге асыру аясында және Премьер-Министр Олжас Бектеновтің тапсырмасы бойынша қолға алынған.

"Бірінші кезеңде Қытай және Өзбекстанмен шекаралас төрт заманауи өткізу пункті пайдалануға берілді. Бұл сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар үшін жағдайды едәуір жақсартып, өткізу қабілетін арттыруға мүмкіндік берді", – деп хабарлады МКК баспасөз қызметі.

Сурет: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті

Сондай-ақ, Қаржы министрлігінің аппарат басшысы Ернар Ержанов Мемлекеттік кірістер комитетінің басшылығымен бірге Маңғыстау облысына жұмыс сапары аясында "Тәжен" және "Темір Баба" шекаралық өткізу бекеттеріне барды.

"Темір баба" өткізу пункті – Қазақстанның Түрікменстан Республикасымен шекарасында орналасқан жалғыз автомобиль өткізу пункті болып саналады. Оның географиялық орналасуы шетелдік тасымалдаушыларға Түрікменстан арқылы Түркияға, Пәкістанға, Ауғанстанға, БАӘ-ге және басқа да елдерге шығуға жол ашып отыр. Яғни, Еуропадан аталған елдерге жөнелтілетін барлық тауар мен азық-түлік "Темір Баба" (іргелес пункт – "Гарабогаз") арқылы өтеді.

Сурет: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті

Бұдан басқа еліміздің аумағына Түркиядан халық көп тұтынатын түрлі тауар мен мұнай-газ өнеркәсібіне арналған жабдықтар импортталады. Түрікменстан мен Пәкістаннан Маңғыстау өңіріне ішкі нарыққа арналған көкөністер мен жемістер жеткізіледі.

"Тәжен" өткізу пункті Қазақстан-Өзбекстан шекарасында, атап айтқанда еліміздің батысында жатыр. Бұл жер Орталық Азияны Ресеймен және Еуропамен байланыстыратын өңірдегі жалғыз автомобиль өткізу пункті болып есептеледі. "Тәжен" арқылы негізінен Ресейге және үшінші елдерге (соның ішінде Еуропаға) транзиттік жүктер (90%) өткізіліп келеді, сондай-ақ осы аумақ арқылы Өзбекстаннан Ресейге еңбек мигранттары қатынап жүр.

Аталған нысанда құрылыс және техникалық жұмыстар жүргізіліп жатыр: қозғалыс жолақтары кеңейтіліп, заманауи инспекциялық-тексеру кешендері, автоматты салмақ қондырғылары және цифрлы бақылау жүйелер орнатылып келеді. Жаңғырту жұмыстарына қарамастан өткізу пункті жүктердің тұрақты ағынын қамтамасыз етіп, штаттық режімде жұмыс істеп тұр.

Сурет: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті

"Бұл жобалардың іске асырылуын бақылау тиісті жұмыстар толық аяқталғанға дейін тұрақты түрде жүргізілетін болады", деді Қаржы министрлігінің аппарат басшысы.

Көшпелі кеңестің қорытындысы бойынша құрылыс жұмыстарын жеделдетуге және кеден пункттерінің жұмыс істеу тиімділігін арттыруға бағытталған нақты тапсырмалар берілді. Мердігер ұйымдарға жаңғырту жұмыстарын қарқындату үшін нысандағы қызметкерлер мен техника санын қысқа мерзімде ұлғайту жүктелді. Мемлекеттік кірістер комитетіне қажетті жұмыстарды ұйымдастыру кезінде анықталған кемшіліктерге байланысты "Тәжен" және "Темір баба" кеден бекеттерінің басшыларын тәртіптік жауапқа тартуды қарау тапсырылды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
