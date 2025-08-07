Тамыз айында Қазақстанның 12 өңіріне құрғақшылық қаупі төніп тұр
Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК мамандары 2025 жылғы тамыз айына арналған құрғақшылық болжамын ұсынды. Жаздың соңғы айында еліміздің бірден 12 өңірінде құрғақшылық болуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.
6 тамызда гидрометеорологиялық орталықтың сайтында жарияланған болжамға сәйкес, еліміздің оңтүстігінде жаз соңында құрғақшылықтың туындау ықтималдығы жоғары.
Атап айтқанда, тамыз айында мына облыстарда құрғақшылық күтіледі:
- Батыс Қазақстан облысында – Жәнібек, Жаңақала, Ақжайық, Қаратөбе және Бөкей ордасы аудандарында;
- Ақтөбе облысында – Шалқар және Ырғыз аудандарында;
- Қостанай облысында – Амангелді және Жангелдин аудандарында;
- Қарағанды облысында – Ақтоғай ауданында;
- Абай облысында – Аягөз және Үржар аудандарында;
- Алматы облысында – Балқаш және Жамбыл аудандарында;
- Қызылорда облысында – Арал, Қармақшы, Шиелі аудандарында және Қызылорда қаласында;
- Атырау облысында – Махамбет, Исатай, Дамбы және Қызылқоға аудандарында;
Сонымен қатар, Маңғыстау, Жамбыл, Түркістан және Ұлытау облыстарының көп бөлігінде құрғақшылық күтіледі.
Орташа ылғалды жағдайлар болжануда:
- Қостанай облысында – Ұзынкөл, Меңдіқара, Сарыкөл және Әулиекөл аудандарында;
- Солтүстік Қазақстан облысында – Жамбыл, Тайынша, Тимирязев аудандарында, сондай-ақ Ғ. Мүсірепов, М. Жұмабаев және Шал ақын аудандарында.
"Елдің қалған аумағында ылғалдану жағдайы нормаға жуық болады", – деп қорытындылады "Қазгидромет" РМК мамандары.
