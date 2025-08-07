Грант иелерінің тізімі: Қазақстанда қанша бала мектеп бітірді және олар қандай мамандықтарды таңдады
Оған сәйкес бейне бүгін, 7 тамызда, ҚР Үкіметінің Telegram-арнасында жарияланды.
"Биыл жалпы 216 мың бала мектепті бітірді. Бакалавриатқа 78 мың грант бөлінді. Магистратура мен докторантураны қоса есептегенде – 93 мыңнан астам грант бар. Биыл – Еңбек мамандықтары жылы болғандықтан, инженерлік-техникалық мамандықтарға ерекше үлкен квоталар берілді – олар 60%-дан асты", – деді Саясат Нұрбек.
Оның айтуынша, түлектер ең жиі педагогикалық, инженерлік және IT мамандықтарды таңдайды.
Сонымен қатар, Еңбек мамандықтары жылы аясында алғаш рет аймақтық квоталар енгізілді, онда жоғары оқу орындары өз аймақтарына қажетті мамандарды дайындау үшін гранттар алады. Оларға ветеринарлар, энергетиктер, техникалық мамандар, агрономдар жатады.
Биыл сондай-ақ сирек кездесетін, бірақ маңызды мамандықтарға ерекше көңіл бөлінді. Мысалы, су шаруашылығы үшін. Осы мақсатта өткен жылы Таразда қалпына келтірілген Жамбыл гидромелиорация институтының базасында Су шаруашылығы және ирригация ұлттық университеті ашылды. Биылдан бастап ол арнайы квота бойынша қабылдау жүргізеді.
"Гидрогеология, гидротехникалық құрылыстар, су шаруашылығының кең спектрі және, әрине, ирригация мамандарын даярлауды арттырамыз деп үміттенеміз", – деді Саясат Нұрбек.
Қазақстанның өңірлерінде ашылып жатқан шетелдік университеттердің филиалдарына бөлек квота бөлінді. Оларға шамамен 2 мың грант бөлінді. Бұған Ақтөбедегі Heriot-Watt университеті, Петропавлдағы Аризона университеті, Қостанайдағы Миннесота университеті, Алматыдағы Queen’s University Belfast, Түркістандағы корейлік WUSAN университеті және Астанада кампус ашатын Кардифф университеті кіреді.
Сонымен қатар, "Серпін" бағдарламасы қайта іске қосылды.
"Біз "Серпін" бағдарламасының логикасын толықтай қайта қарадық, критерийлерін өзгерттік. Егер 3-4 жыл бұрын 40-50%-дан аспаса, өткен жылы 67% нәтижеге жеттік, ал биыл 83% рекордтық көрсеткішке жеттік", – деді Саясат Нұрбек.
Сонымен қатар, мерзімді әскери қызметті өтеген азаматтарға қолдау көрсетіледі. Алғаш рет 2 мың мерзімдік қызметші жоғары білім алу үшін грант алады.
"Өткен жылдан бастап қызметтік міндеттерін орындау кезінде қаза тапқандардың балаларына арналған жаңа жеңілдік категориясы енгізілді – бұл құқық қорғау органдарына қатысты. Биыл жетімдер мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған категория 100% игерілді. Біз оларды барынша қолдауға тырысамыз", – деп атап өтті Саясат Нұрбек.
Жалпы, ҚР ғылым және жоғары білім министрінің мәліметі бойынша, 2025 жылғы науқанда барлық гранттардың 99%-ы игерілді, бұл еліміз үшін тарихи максимум болып табылады.
Бұған дейін Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі 2025-2026 оқу жылына арналған мемлекеттік білім гранттарының иегерлерінің тізімін жариялаған болатын.