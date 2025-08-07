#Қазақстан
Қоғам

Алакөлде жасөспірім достарының көз алдында суға батып кетті

Алакөлде жасөспірім достарының көз алдында суға батып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 17:16 Сурет: Zakon.kz
Қазақстандықтар жиі демалатын Алакөл жағалауында қайғылы оқиға болды. 17 жастағы бозбала достарының, сондай-ақ әлеуметтік желілерде айтылғандай, туыстарының көз алдында суға батып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, ол құтқару жилетінсіз қайықтан суға секірген.

2025 жылғы 7 тамыздағы сұрауға жауап ретінде Абай облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі катер иесі – 32 жастағы азаматқа қатысты сотқа дейінгі тергеу басталғанын нақтылады.

Ол адам өліміне әкеп соққан немқұрайлылық бабы бойынша күдікке ілінді.

"Шомылуға арналмаған аумақта, жағадан шамамен 500 метр қашықтықта 17 жастағы жасөспірім катерден құтқару жилетінсіз суға секіріп, батып кетті", - деп хабарлады Абай облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Қазіргі уақытта қажетті сараптамалар тағайындалды.

Сонымен қатар оқиғаның барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Айдос Қали
