Қоғам

Жұмада Қазақстанның жеті облысында +41°С ыстық болады

Жұмада Қазақстанның жеті облысында +41°С ыстық болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 17:50 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылғы 8 тамызы, жұма күніне арналған ауа райының синоптикалық жағдайы мен қауіпті құбылыстарына қатысты болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың мәліметінше, еліміздің басым бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз солтүстікте және орталық өңірлерде нөсер жаңбыр, бұршақ жауаы және екпінді жел соғады.

Тек батыс және оңтүстік аймақтарда жауын-шашынсыз ауа райы сақталады.

"Республика бойынша жел күшейеді, оңтүстікте шаңды дауыл болуы мүмкін. Түнде және таңертең солтүстік пен шығыста тұман түседі", - делінген "Қазгидромет" баспасөз қызметінің хабарламасында.

Мына өңірлерде аптап ыстық болады:

  • Қызылорда облысында – +40…+41°С,
  • Маңғыстау облысында – +38…+40°С,
  • Атырау облысында – +35…+38°С,
  • Батыс Қазақстан, Алматы және Жетісу облыстарында – +35°С,
  • Ақтөбе облысында – +35…+37°С.

Өрт қаупі:

Жоғары өрт қаупі:

  • Батыс Қазақстан (батыс, оңтүстік, солтүстік, шығыс),
  • Атырау (солтүстік, батыс, оңтүстік),
  • Ақтөбе (батыс, оңтүстік-шығыс),
  • Қызылорда (солтүстік бөлігі),
  • Жамбыл (оңтүстік және орталық),
  • Ұлытау (орталығы).

Аса жоғары (төтенше) өрт қаупі:

  • Түркістан,
  • Маңғыстау,
  • Алматы облысы (батыс, солтүстік, шығыс),
  • Қызылорда (оңтүстік бөлігі),
  • Жамбыл (солтүстік, батыс, шығыс),
  • Атырау (шығыс),
  • Ақтөбе (оңтүстік),
  • Қостанай,
  • Қарағанды,
  • Ұлытау,
  • Абай облысы (оңтүстік және орталық).
Айдос Қали
