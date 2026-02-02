"Қалың қар жауады". Еліміз бойынша 3 ақпанға арналған ауа райы болжамы
Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК мамандары Қазақстан аумағы бойынша алдағы 2026 жылғы 3 ақпан, сейсенбіге арналған ауа райының синоптикалық жағдайы мен қауіпті құбылыстарына қатысты өз болжамдарын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оған сәйкес:
"Кең ауқымды циклонмен байланысты фронтальды жүйелер жылжып, салдарынан Қазақстанның солтүстігінде, шығысында, орталығында қар жауып, боран соғады, еліміздің батысында, оңтүстік өңірлерінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болады деп күтіледі. Қазақстанның батысында қалың қар түсіп, оңтүстігінде қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) болатыны болжанады. Республикамыз бойынша көрініс табатын ортақ табиғи құбылыстарға желдің күшеюі, тұман болуы жатқызылады"
Бұған дейін метеорологтар 2 ақпанда қолайсыз ауа райына байланысты еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жариялаған болатын.
