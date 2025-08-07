#Қазақстан
Қоғам

Ақтауда жекеменшік балабақшада балалар басқа бір баланы ұрып-соққан

Ақтауда жекеменшік балабақшада балалар басқа бір баланы ұрып-соққан, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 18:36 Сурет: pixabay
7 тамызда әлеуметтік желіде Ақтаудағы жекеменшік балабақшалардың бірінде балалардың басқа бір баланы ұрып-соғып жатқан сәті түсірілген видео тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Видеода екі қыз баланың бір қызды ұрып, тістеп, мойнынан ұстап, төсекке басып жатқанын көруге болады.

Бұл жайтты Маңғыстау облыстық полиция департаменті Zakon.kz тілшісіне растады.

"Жекеменшік балабақшада болған оқиға бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 140-бабы – "Кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерді орындамау" бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін тергеу жүргізіліп жатыр", - деді ведомстводан.

Полиция өкілдері тергеу барысы департамент басшылығының бақылауында екенін атап өтті.

Айдос Қали
