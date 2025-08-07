#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
539.38
629.46
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+29°
$
539.38
629.46
6.76
Қоғам

Алматыда автобус зейнеткер әйелді қағып өлтірді

Алматыда автобус зейнеткер әйелді қағып өлтірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.08.2025 18:46 Сурет: Zakon.kz
Алматыда 7 тамыз күні жолаушылар автобусы зейнеткер әйелді қағып өлтірді. Бұл туралы Zakon.kz тілшісіне Алматы полиция депаратаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбек растады.

Оқиға шамамен сағат 10:00-де Айнабұлақ ықшамауданындағы Мақатаев пен Жұмабаев көшелерінің қиылысында болған.

Жергілікті полиция қызметінің кезекші бөлімі таратқан мәліметке сәйкес, Yutong маркалы автобус жүргізушісі Мақатаев көшесімен оңтүстік бағытта қозғалып келе жатып, оңға бұрылған кезде жаяу жүргіншіні қағып кеткен.

"1967 жылы туған жаяу жүргінші әйел жолды оңтүстік бағытта кесіп өтпек болған. Ауыр жарақаттардан ол оқиға орнында қайтыс болды", - деп нақтылады полиция.

Аталған жол апаты фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Қажетті сараптамалар тағайындалды, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
"Болашақ" стипендиясын 217 қазақстандық иеленді
Қоғам
21:35, Бүгін
"Болашақ" стипендиясын 217 қазақстандық иеленді
Аптап ыстық, найзағай мен өрт қаупі: Қазақстанның бірқатар өңірінде ескерту жасалды
Қоғам
21:05, Бүгін
Аптап ыстық, найзағай мен өрт қаупі: Қазақстанның бірқатар өңірінде ескерту жасалды
Талдықорған тұрғынынан мефедрон тәркіленді
Қоғам
20:16, Бүгін
Талдықорған тұрғынынан мефедрон тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: