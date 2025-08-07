"Болашақ" стипендиясын 217 қазақстандық иеленді
Ақорда мәліметінше, бұл жолы "Болашақ" халықаралық стипендиясын алуға үміткерлер саны айтарлықтай артқан. Барлық бағдарлама мен бағыт бойынша жалпы конкурс бір орынға 4 адамнан келген.
"Биыл бұл — жаңа ережелер бойынша өткізілген стипендия беру конкурсының екінші кезеңі. Үміткерлер үш кезеңнен тұратын іріктеуден өтті: кешенді тестілеу, әңгімелесу және Республикалық комиссияның жоғары ұпай жинаған үміткерлерді таңдап алуы", - делінген хабарламада.
Стипендия алуға жалпы 981 адам өтініш берген. Оның ішінде 916 адам бірінші кезеңнен, 659 адам екінші кезеңнен өтті, ал үшінші кезеңде 217 үміткер жеңімпаз деп танылды.
Отырыс барысында Республикалық комиссия 217 қазақстандыққа “Болашақ” халықаралық стипендиясын тағайындау туралы шешім қабылдады.
Олардың ішінде:
- 167 адам магистратурада білім алады,
- 13 адам докторантурада оқиды,
- 37 үміткер әлемнің жетекші университеттері мен орталықтарында кәсіби тағылымдамадан өтеді.
Стипендиаттардың 67,7 пайызы жаратылыстану-техникалық бағыттарда, 32,3 пайызы қоғамдық-гуманитарлық салада білім алады.
Сонымен қатар, комиссия ғылыми тағылымдамадан өтуге арналған байқау қорытындыларын да қарастырды. Бұл бағыт бойынша 165 өтініш қабылданып, үш деңгейлі іріктеу нәтижесінде 68 қазақстандыққа ғылыми тағылымдама стипендиясы тағайындалды. Олар әлемнің жетекші ғылыми-зерттеу орталықтарында білім алады.
Отырыстың қорытындысы бойынша Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин "Болашақ" халықаралық стипендиясын әрі қарай жетілдіру және тиімді жүзеге асыру бойынша нақты тапсырмалар берді.
Айта кетейік, бұған дейін, 7 тамыз 2025 жылы, Қазақстанның Ғылым және жоғары білім министрлігі 2025-2026 оқу жылына арналған мемлекеттік білім беру гранттарының иегерлері тізімі жариялаған еді.