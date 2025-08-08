#Қазақстан
Қоғам

ҰҚК Шекара қызметінің бұрынғы басшысы бостандыққа шықты

Қазақстан ҰҚК Шекара қызметінің бұрынғы басшысы Дархан Ділманов бостандыққа шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 13:18 Сурет: gov.kz
Қазақстан ҰҚК Шекара қызметінің бұрынғы басшысы Дархан Ділманов бостандыққа шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 8 тамызда Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті (ҚАЖК) мәлімдеді.

"Сұрау салуда көрсетілген сотталған адам сот үкіміне сәйкес қылмыстық-атқару жүйесі мекемесінде жазасын өтеді. Сот тағайындаған жаза мерзімін толық өтегеніне байланысты босатылды", – деді ведомство өкілдері.

Дархан Ділманов 2023 жылдың желтоқсанында сотталған. Ол және басқа да лауазымды тұлғаларға билікті асыра пайдалану (ауыр салдарға алып келген) және ірі көлемде пара алу айыптары тағылған (ҚР ҚК 28-баптың 3, 5-бөліктері, 450-баптың 2-бөлігі, 366-баптың 3-бөлігі 1, 2 және 4-тармақтары).

Сот үкімімен ол 4 жылға бас бостандығынан айырылған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
