Қоғам

Алматыда ірі құрылыс нысаны бұзылып жатыр

Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасы Ерменсай шағынауданында, Жәңгір хан көшесі, 46-үйде орналасқан үш қабатты тұрғын үйдің бұзылып жатқанын хабарлайды., сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 14:46 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасы Ерменсай шағынауданында, Жәңгір хан көшесі, 46-үйде орналасқан үш қабатты тұрғын үйдің бұзылып жатқанын хабарлайды.

Тексеру кезінде нысан иесінің құрылысқа рұқсат беретін тиісті құжаты жоқ екені және жоба сызбасының қате болғаны анықталған.

Осыған байланысты меншік иесіне (жеке тұлға) әкімшілік шаралар қолданылып, заңбұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілген.

Алайда нұсқама талаптары орындалмағандықтан, Бостандық аудандық сотына нысанды сүру туралы талап-арыз берілді. Бұдан кейін ұзаққа созылған сот процесі жүргізілді.

2023 жылы 15 тамызда Жоғарғы соттың қаулысымен алғашқы сот инстанциясының нысанды бұзу жөніндегі шешімі өзгеріссіз қалдырылды. Кейіннен Алматы қаласы Әділет департаментінде орындау процесі басталды.

Бүгін сот орындаушыларының қатысуымен нысанды бұзу жұмыстары басталды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Астаналық сәнқой әжелер Болгариядан жүлдемен оралды
Қоғам
15:56, Бүгін
Астаналық сәнқой әжелер Болгариядан жүлдемен оралды
Демалыс күндері Астана, Алматы және Шымкентте аптап ыстық болады
Қоғам
15:13, Бүгін
Демалыс күндері Астана, Алматы және Шымкентте аптап ыстық болады
Қазақстан өз ядролық отынын өндіре бастайды
Қоғам
15:02, Бүгін
Қазақстан өз ядролық отынын өндіре бастайды
