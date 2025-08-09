ТЖМ қазақстандықтарға маңызды ескерту жасады
Сурет: gov.kz
Өрт қаупі жоғары маусымға байланысты ТЖМ қызметкерлері орман-дала алқаптарында рейд жүргізіп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство жаз мезгіліндегі өртке от жағу, сөндірілмеген темекі тұқылы мен сіріңке, отты абайсыз пайдалану, рұқсатсыз шөп пен қоқыс өртеу, сондай-ақ балалардың отпен ойнауы себеп болатынын еске салды.
"Өрт қаупі бар кезең басталғалы бері республикада 414 орман, 24 дала және 1 742 құрғақ шөп өрті тіркелді. Өрттің алдын алу мақсатында орман-дала алқаптары мен халық демалатын орындарда 11 515 рейд өткізілді. Нәтижесінде өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзғаны үшін 3 978 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды", - деп мәлімдеді министрлік.
ТЖМ азаматтарды дала және орман алқаптарында болғанда өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауға шақырады: от жақпауға, қоқыс пен құрғақ шөп өртемеуге кеңес берді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript