ТЖМ қазақстандықтарға маңызды ескерту жариялады
Азаматтарды қысқы кезеңде ауа райының нашарлауына байланысты қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады.
"Қазақстан ТЖМ азаматтарды сақтық шараларын орындауға, дауылды ескертулерді қадағалауға және қолайсыз ауа райында ұзақ сапарларға шықпауға шақырады. Ауылдық жерлерде тұратындарға ауа райы нашарлаған кезде ұзақ жаяу серуендеуден аулақ болу ұсынылады", – делінген дүйсенбі күні таратылған хабарламада.
Министрлік тұрғындарды ауа райының нашарлауы және автожолдардың жабылуы туралы ақпараттандыруды дауылды ескертулерді тарату, SMS-хабарламалар жіберу, сондай-ақ интернет ресурстар мен әлеуметтік желілер арқылы жүргізіп отыр.
"ТЖМ тұрғындарды қыс айларында мықтап қатыспаған мұзға шығудың қауіптілігін ескертіп, су айдындарында болу кезінде қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды ұсынады", – деп хабарлады ведомстводан.
Оперативтік түрде төтенше жағдайларға әрекет ету үшін 44 мыңнан астам адам және 14 мың бірлік техникадан тұратын күш-құралдар тобы дайындалғаны атап өтілді.
Ел өңірлерінде 1681 жылыту пункті дайындалған, ал ТЖМ-нің 40 трассадағы медициналық-құтқару пункті де жылыту пункттері ретінде пайдаланылатын болады.
Бұған дейін Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті (ТЖД) қар, қатып қалған мұз және тұман туралы дауылды ескерту таратып, оңтүстік астананың тұрғындары мен қонақтарына үндеу жолдаған болатын.