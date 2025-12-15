#Халық заңгері
Оқиғалар

ТЖМ қазақстандықтарға маңызды ескерту жариялады

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 13:26 Фото: Zakon.kz
Қазақстанның Төтенше жағдайлар министрлігі (ТЖМ) бүгін, 2025 жылғы 15 желтоқсанда, азаматтарға маңызды ескерту жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Азаматтарды қысқы кезеңде ауа райының нашарлауына байланысты қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады.

"Қазақстан ТЖМ азаматтарды сақтық шараларын орындауға, дауылды ескертулерді қадағалауға және қолайсыз ауа райында ұзақ сапарларға шықпауға шақырады. Ауылдық жерлерде тұратындарға ауа райы нашарлаған кезде ұзақ жаяу серуендеуден аулақ болу ұсынылады", – делінген дүйсенбі күні таратылған хабарламада.

Министрлік тұрғындарды ауа райының нашарлауы және автожолдардың жабылуы туралы ақпараттандыруды дауылды ескертулерді тарату, SMS-хабарламалар жіберу, сондай-ақ интернет ресурстар мен әлеуметтік желілер арқылы жүргізіп отыр.

"ТЖМ тұрғындарды қыс айларында мықтап қатыспаған мұзға шығудың қауіптілігін ескертіп, су айдындарында болу кезінде қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды ұсынады", – деп хабарлады ведомстводан.

Оперативтік түрде төтенше жағдайларға әрекет ету үшін 44 мыңнан астам адам және 14 мың бірлік техникадан тұратын күш-құралдар тобы дайындалғаны атап өтілді.

Ел өңірлерінде 1681 жылыту пункті дайындалған, ал ТЖМ-нің 40 трассадағы медициналық-құтқару пункті де жылыту пункттері ретінде пайдаланылатын болады.

Бұған дейін Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті (ТЖД) қар, қатып қалған мұз және тұман туралы дауылды ескерту таратып, оңтүстік астананың тұрғындары мен қонақтарына үндеу жолдаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
