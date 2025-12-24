Қыстағы жасырын қауіп: Құтқарушылар қазақстандықтарға ескертумен жүгінді
Сурет: Telegram/qr_tjm
ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі бүгін, 2025 жылғы 24 желтоқсанда қыстың жасырын қаупі жайлы маңызды ақпарат таратты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтеншеліктер жұқа мұз жайлы еске салды .
"Қыс мезгілінде балық аулау кезінде мұзға түсуге байланысты қауіп айтарлықтай артады.Суықта өзен-көлдерде мұз біркелкі қатпайды, ал ерте немесе кеш кезеңдерде мұздың жұқалығы байқалмай қалуы мүмкін – бұл суға кету қаупін күшейтеді",- делінген ақпаратта.
Осыған орай, құтқарушылар келесіні ескертті.
"Мұздың қалыңдығын тексермей үстіне шықпаңыз, белгіленбеген жерлерде балық ауламаңыз, құтқару арқанын және қауіпсіздік құралдарын өзіңізбен бірге алып жүріңіз".
