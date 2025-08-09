Қазақстанда азық-түлік өндірісі 1,4 есе артты
Кейінгі жылдары азық-түлік өндірісі көлемінің едәуір ұлғайған. 2021 жылы 2,3 трлн теңге болса, 2024 жылы бұл көрсеткіш 3,3 трлн теңгеге жетіп, 1,4 есе өсті.
2025 жылдың алғашқы жартыжылдығында да оң динамика сақталды.
"Есепті кезеңде ауыл шаруашылығының жалпы өнім көлемі 1,8 трлн теңгені құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,7%-ға көп. Азық-түлік өндірісі 10%-ға артып, 1,8 трлн теңгеге жетті, ал сусындар өндірісі 5%-ға өсіп, 566,8 млрд теңгені құрады", - деді Ауыл шаруашылығы министрлігінде.
2021-2024 жылдар аралығында ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 11,3% артты – 7,5 трлн теңгеден 8,3 трлн теңгеге дейін. Оның ішінде өсімдік шаруашылығы – 4,4 трлн теңгеден 5 трлн теңгеге (+14%), мал шаруашылығы – 3 117 млрд теңгеден 3 290,1 млрд теңгеге (+5,6%) өсті.
Саладағы басқа да негізгі көрсеткіштер бойынша оң өзгерістер байқалады.
АПК өнімінің экспорты 1,3 есеге – 3,8 млрд АҚШ долларынан 5,1 млрд долларға дейін артты. Ауыл шаруашылығына негізгі капиталға салынған инвестициялар 1,2 есеге – 772,5 млрд теңгеден 919 млрд теңгеге дейін өсті. Азық-түлік өндірісіне салынған инвестициялар 118,3 млрд теңгеден 180,3 млрд теңгеге дейін ұлғайды. Еңбек өнімділігі бір жұмыспен қамтылған адамға шаққанда 5 млн теңгеге жетті (2021 жылғы 3,4 млн теңгеге қарсы).