#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
542.67
638.89
6.51
Қоғам

Қазақстанда азық-түлік өндірісі артты – Ауыл шаруашылығы министрлігі

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.09.2025 11:22 Фото: Zakon.kz
Ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров 2025 жылғы 23 қыркүйекте елді ішкі нарықтағы азық-түлікпен қамтамасыз ету жайлы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, Қазақстан негізгі азық-түлік тауарлары бойынша өзін толық қамтамасыз етіп отыр.

"Осы жылдың сегіз айында азық-түлік өнімдерінің өндірісі 10,1%-ға өсіп, 2,5 трлн теңгені құрады. Биылғы астық толықтай ішкі нарықтағы азық-түлікке деген сұранысты жабуға жеткілікті болады. Бидай егіс алқабы шамамен 1 млн гектарға қысқарғанына қарамастан, өнімділіктің артуы есебінен жалпы түсім өткен жылғы деңгейде сақталмақ (орташа өнімділік – гектарына 14,6 центнер, 2024 жылы – 14,3 центнер)", – деді Сапаров.

Сонымен қатар, күріштің жалпы түсімі өткен жылғы деңгейде немесе 500 мың тоннадан асады деп болжануда. Бұл ішкі нарықты толық қамтамасыз етіп қана қоймай, экспорттық әлеуетті де сақтауға мүмкіндік береді.


"Қарақұмық өндірісі шамамен 90 мың тоннаға жетеді. Бұл халықтың сұранысынан артық. Бұған өнімділіктің артуы әсер етті (биыл – гектарына 13,3 центнер, 2024 жылы – 12,3 центнер). Жалпы алғанда, дәнді дақылдар өндірісі ішкі қажеттіліктен алты есе жоғары, бұл қайта өңделген өнімдермен нарықты толық қамтамасыз етеді", – деп атап өтті министр.

Министрдің айтуынша, майлы дақылдардың да жоғары өнімі күтілуде – шамамен 4 млн тонна. Оның ішінде күнбағыс – 2 млн тоннадай, бұл май-тоң май өнімдері нарығын толық қанықтырады.

Картоп бойынша болжамды түсім – 2,7 млн тонна, оның 1,8 млн тоннадан астамы жиналды. Даладағы бағасы 90–120 теңге/кг. Қазірдің өзінде 500 мың тонна тауарлық картоп қоры жасақталды.

Пияздан 700 мың тоннадан астамы жиналды, ол 50–60 теңге/кг бағасымен сатылады. Фермерлердің қосымша 300 мың тонна қоры бар. Ал сәбізден 300 мың тонна өндіріліп, шамамен 100 мың тоннасы фермерлердің қоймасында сақтаулы. Оның бағасы – 85–95 теңге/кг.

Сондай-ақ бүгін Қазақстанда майлы дақылдардың рекордтық өнімін жинау күтілетіні хабарланды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда жаңбыр қашан тоқтайды
14:42, Бүгін
Алматыда жаңбыр қашан тоқтайды
Жамбыл облысындағы резонансты оқиғалар: облыстың бас полицейі қызметінен босатылды
14:30, Бүгін
Жамбыл облысындағы резонансты оқиғалар: облыстың бас полицейі қызметінен босатылды
Ескі үйлердің тұрғындары баспанасыз қалмайды — Алматы әкімі
14:22, Бүгін
Ескі үйлердің тұрғындары баспанасыз қалмайды — Алматы әкімі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: