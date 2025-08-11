#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Қоғам

Қытайда өткен халықаралық робототехника чемпионатында мектеп оқушылары жүлделі орындарға ие болды

Қазақстандағы &quot;Келешек мектептері&quot; мен инновациялық шығармашылық орталықтарының оқушылары 2025 жылғы 7–10 тамыз аралығында Қытай Халық Республикасының Макао қаласында өткен FIRST LEGO League Asia Open Championship 2025 халықаралық чемпионатында табысты өнер көрсетті., сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 09:03 Сурет: Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрлігі
Қазақстандағы "Келешек мектептері" мен инновациялық шығармашылық орталықтарының оқушылары 2025 жылғы 7–10 тамыз аралығында Қытай Халық Республикасының Макао қаласында өткен FIRST LEGO League Asia Open Championship 2025 халықаралық чемпионатында табысты өнер көрсетті.

Бұл чемпионат робототехника, ғылыми зерттеулер мен инновациялық жобалар саласындағы Азиядағы ең ірі алаңға айналды. Әлемнің 30-дан астам елінен келген 500-ден астам команда мен 12 мыңнан астам қатысушы жиналды. Биылғы жарыстың тақырыбы "Су асты әлемін зерттеу".

Үш күндік жарыс қорытындысы бойынша қазақстандық оқушылар инженерлік шеберлік, креативтілік және командалық жұмыс бойынша жоғары деңгей көрсетіп, еліміздің намысын халықаралық аренада абыроймен қорғады:

2 қола медаль – Champions Award және чемпионаттың басты марапаты: Leas оқу орталығының тәрбиеленушілері (Explore санаты, 6–10 жас) және Орал қаласының Оқушылар сарайының "Subsquad" командасы (Challenge санаты, 10–16 жас).

6 арнайы төрешілер жүлдесі:

  •  Innovation Project Award – "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында салынған Алматы қаласындағы №97 мектептің Nova Team командасы;
  •  Core Values Award – Leas оқу орталығының Alliance командасы;
  •  Challenge Solution Award және Innovation Project Award – "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында салынған Түркістан облысындағы №33 мектептің AquaBots командасы;
  •  Core Values Award және Engineering Excellence Award – "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында салынған Шымкент қаласындағы №149 мектептің Yassi командасы;
  •  Challenge Solution Award – "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында салынған Қызылорда облысындағы №290 мектептің OtAi командасы;
  •  Team Poster Award – "Келешек мектептері" ұлттық жобасы аясында салынған Алматы қаласындағы №97 мектептің Arctic Rescuers командасы;
  •  Team Model Award – Алматы қаласындағы оқушылардың "Alem" инновациялық шығармашылық орталығының Alem Innovators командасы.

Біздің оқушыларымызды лайықты жетістіктерімен шын жүректен құттықтаймыз!

Анықтама:

FIRST LEGO League — мектеп оқушыларының инженерлік және зерттеу дағдыларын LEGO Education платформасы арқылы жобалық қызмет пен робототехника саласында дамытуға бағытталған жетекші халықаралық бағдарлама. Еске сала кетейік, Қазақстан мен Орталық Азия елдерінде бұл бағдарламаның операторы — ҚР Оқу-ағарту министрлігінің тікелей қолдауымен USTEM Foundation қоғамдық қоры.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Бурабайда "саңырауқұлақ жинаған" қазақстандық 20 мың теңге айыппұл арқалады
Қоғам
17:00, Бүгін
Бурабайда "саңырауқұлақ жинаған" қазақстандық 20 мың теңге айыппұл арқалады
Қорғаныс министрлігі запастағы офицерлер мен сержанттарды даярлау ережелерін өзгертті
Қоғам
16:50, Бүгін
Қорғаныс министрлігі запастағы офицерлер мен сержанттарды даярлау ережелерін өзгертті
Ақорда Тоқаевтың қолынан ақшалай сертификат алған оқушылардың суреттерін жариялады
Қоғам
16:44, Бүгін
Ақорда Тоқаевтың қолынан ақшалай сертификат алған оқушылардың суреттерін жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: