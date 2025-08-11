#Қазақстан
Қоғам

Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 11 тамыздағы валюта бағамдары

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 12:24 Фото: Zakon.kz
Астана, Алматы және Шымкент қалаларының айырбастау пункттеріндегі валюталарды: долларды, еуроны және рубльді сатып алу-сату орташа сараланған бағамдары, сондай-ақ ҚР Ұлттық банкінің 2025 жылғы 11 тамыздағы бағамы туралы мәліметтер ұсынылып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 539,49 теңге, еуро – 627,7 теңге, рубль – 6,75 теңге.

Астана

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 537,6 теңге, сату – 544,6 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 615,7 теңге, сату – 634,5 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,67 теңге, сату – 6,77 теңге.

Алматы

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы 540,45 теңге, сату бағамы 542,5 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 628,3 теңге, сату бағамы 632,6 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,64 теңге, сату – 6,75 теңге.

Шымкент

Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы

Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 540,5 теңге, сату – 543,5 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы

Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы 626 теңге, сату бағамы 631 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы

Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,65 теңге, сату бағамы – 6,73.

Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде жарамды. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Бурабайда "саңырауқұлақ жинаған" қазақстандық 20 мың теңге айыппұл арқалады
Қоғам
17:00, Бүгін
Бурабайда "саңырауқұлақ жинаған" қазақстандық 20 мың теңге айыппұл арқалады
Қорғаныс министрлігі запастағы офицерлер мен сержанттарды даярлау ережелерін өзгертті
Қоғам
16:50, Бүгін
Қорғаныс министрлігі запастағы офицерлер мен сержанттарды даярлау ережелерін өзгертті
Ақорда Тоқаевтың қолынан ақшалай сертификат алған оқушылардың суреттерін жариялады
Қоғам
16:44, Бүгін
Ақорда Тоқаевтың қолынан ақшалай сертификат алған оқушылардың суреттерін жариялады
