Астана және Алматы айырбастау пункттеріндегі 11 тамыздағы валюта бағамдары
ҚР Ұлттық банкінің ресми мәліметі бойынша, доллар бағамы 539,49 теңге, еуро – 627,7 теңге, рубль – 6,75 теңге.
Астана
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Астанада долларды сатып алудың орташа бағамы – 537,6 теңге, сату – 544,6 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Астанада еуроны сатып алудың орташа бағамы – 615,7 теңге, сату – 634,5 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Астанада рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,67 теңге, сату – 6,77 теңге.
Алматы
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Алматыда долларды сатып алудың орташа бағамы 540,45 теңге, сату бағамы 542,5 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Алматыда еуроны сатып алудың орташа бағамы 628,3 теңге, сату бағамы 632,6 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Алматыда рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,64 теңге, сату – 6,75 теңге.
Шымкент
Айырбастау пункттеріндегі доллар бағамы
Шымкентте долларды сатып алудың орташа бағамы – 540,5 теңге, сату – 543,5 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі еуро бағамы
Шымкентте еуроны сатып алудың орташа бағамы 626 теңге, сату бағамы 631 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі рубль бағамы
Шымкентте рубльді сатып алудың орташа бағамы – 6,65 теңге, сату бағамы – 6,73.
Көрсетілген айырбас бағамдары тек жазу кезінде жарамды. Уақытқа байланысты шетел валютасының бағасы өзгеруі мүмкін.