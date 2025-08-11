#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+33°
$
539.49
627.7
6.75
Қоғам

Құмар ойын бизнесін реттеу комитетіне жаңа функциялар берілді

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.08.2025 13:39 Фото: unsplash
2025 жылғы 30 шілдеде Туризм және спорт министрінің бұйрығымен Қазақстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің "Лотерея және құмар ойын бизнесін реттеу комитеті" мемлекеттік мекемесінің Ережесіне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзгерістерге сәйкес, комитетке келесі жаңа функциялар жүктелді:

  • цифрлық трансформацияны жүргізу;
  • құмар ойын бизнесі, лотерея және лотерея қызметі салаларында көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жасау.

Сонымен қатар, комитет төрағасына қосымша өкілеттіктер берілді:

  • министрлікпен келісу арқылы ведомстволық бағынысты ұйымдардың басшыларын заңнамаға сәйкес тағайындайды;
  • цифрлық трансформацияны ұйымдастырады және дербес деректердің қорғалуын қамтамасыз етеді.

Комитеттің қарамағында "Бірыңғай есепке алу жүйесінің операторы" ЖШС бар екені белгіленді.

Бұйрық 2025 жылғы 30 шілдеден бастап күшіне енді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Бурабайда "саңырауқұлақ жинаған" қазақстандық 20 мың теңге айыппұл арқалады
Қоғам
17:00, Бүгін
Бурабайда "саңырауқұлақ жинаған" қазақстандық 20 мың теңге айыппұл арқалады
Қорғаныс министрлігі запастағы офицерлер мен сержанттарды даярлау ережелерін өзгертті
Қоғам
16:50, Бүгін
Қорғаныс министрлігі запастағы офицерлер мен сержанттарды даярлау ережелерін өзгертті
Ақорда Тоқаевтың қолынан ақшалай сертификат алған оқушылардың суреттерін жариялады
Қоғам
16:44, Бүгін
Ақорда Тоқаевтың қолынан ақшалай сертификат алған оқушылардың суреттерін жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: