Қорғаныс министрлігі запастағы офицерлер мен сержанттарды даярлау ережелерін өзгертті
Атап айтқанда, әскери кафедрада оқу үшін конкурсқа қатысуға ниет білдірген студент оқуға түсу (қабылдау) жылының 1 ақпанынан бастап үлгі бойынша немесе ұялы байланыс операторы ұсынған көрсетілетін қызметті алушының абоненттік нөмірі тіркелгенде және порталдың есептік жазбасына қосылғанда www.egov.kz "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы электрондық цифрлық қолтаңба қойылған не бір реттік парольмен куәландырылған өтініш береді.
Көрсетілетін қызметті беруші арқылы жүгінген жағдайда студент қосымша құжаттарды тапсырады:
- белгіленген үлгіге сәйкес қабылдау туралы өтініш;
- жеке басын куәландыратын құжат немесе цифрлық құжаттар сервисінен электрондық құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін);
- өлшемі 3х4 сантиметр фотосурет-4 дана;
- соттылығының болуы немесе болмауы туралы анықтама;
- факультет пен мамандықты көрсете отырып, ЖЖОКБҰ-да нақты оқу туралы анықтама.
Жеке басын куәландыратын құжаттар, электрондық фотосурет туралы мәліметтерді, жеке тұлғаның соттылығының болуы не болмауы туралы анықтаманы көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Қызметті жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары 5 жұмыс күні ішінде тегін көрсетеді.
Өтінішті қабылдау келіп түскен (қабылданған) жылдың 30 маусымына дейін жүзеге асырылады.
ЖЖОКБҰ қызметкері әскери кафедрада оқу үшін конкурсқа қатысуға ниет білдірген студенттің құжаттарын тапсырған күні құжаттарды қабылдауды және оларды тіркеуді жүзеге асырады, студент толық емес пакетті не қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда құжаттарды қабылдаудан бас тартады.
Көрсетілетін қызметті беруші өтініш келіп түскен сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді және мынадай шешімдердің бірін шығарады:
- кандидаттар тізіміне қабылдау үшін құжаттарды қабылдау туралы;
- Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы.
АӨК-нің 73-бабына сәйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер анықталған кезде көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға алдын ала шешім бойынша позициясын білдіру мүмкіндігі үшін алдын ала шешім туралы, Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы, сондай-ақ тыңдауды өткізу уақыты, күні мен орны мен тәсілі туралы хабарлайды.
Тыңдау туралы хабарлама мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін кемінде 3 жұмыс күні бұрын жіберіледі.
Тыңдау хабарлама берілген күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.
Тыңдау нәтижелері бойынша көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті тұлғасының ЭЦҚ қойылған электрондық құжат нысанында не қағаз жеткізгіште оң нәтиже не мемлекеттік қызметті көрсетуден дәлелді бас тарту жіберіледі.
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі-жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында әскери кафедраларға түсу үшін кандидаттарға қабылданғаны туралы көрсетілетін қызметті алушыны хабардар ету не мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.
Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер:
- мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті ведомствоаралық сұрау салуға уәкілетті мемлекеттік органның теріс жауабының болуы;
- қызметті алуды талап ететін қызметке тыйым салу туралы күшіне енген сот шешімінің болуы;
- мемлекеттік қызметті алуға байланысты арнайы құқықтан айыру туралы соттың күшіне енген шешімінің болуы.
Сондай-ақ, қосымша енгізіледі, оған сәйкес көрсетілетін қызметті беруші Мемлекеттік қызмет көрсету сатысы туралы Мемлекеттік қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне деректерді енгізуді қамтамасыз етеді.
Қағидаларға өзгерістер немесе толықтырулар енгізілген кезде әскери білім беру мәселелеріне жетекшілік ететін құрылымдық бөлімше тиісті нормативтік құқықтық актіні әділет органдарында мемлекеттік тіркегеннен кейін 3 жұмыс күні ішінде "электрондық үкіметтің" ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым операторына, бірыңғай байланыс орталығына және көрсетілетін қызметті берушіге осындай өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат жібереді.
Бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.