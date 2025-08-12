Шілде айында лаңкестік қылмыстар үшін қанша қазақстандықтың бас бостандығынан айырылғаны туралы ҰҚК мәлімдеді
Атап айтқанда, Түркістан қалалық соты шетелде лаңкестік ұйымның қызметіне қатысқаны үшін жергілікті тұрғынды 8 жылға бас бостандығынан айырды. Ол бұған дейін шет мемлекеттің аумағында ұсталып, әріптес арнайы қызметтердің көмегімен Қазақстанға экстрадицияланған болатын.
Алматы облысындағы түзеу мекемесінде жазасын өтеп жатқан радикалды идеологияны ұстанушы адам кісі өлтіруге оқталғаны және лаңкестікті насихаттағаны үшін қосымша 9 жылға сотталды.
Алматы, Жамбыл, Батыс Қазақстан облыстарының, Алматы мен Астананың соттары терроризмді насихаттағаны және соғыс қимылдары жүріп жатқан шетелдік аймақтарға шығуға әрекеттенгені үшін тағы 5 азаматты 4 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айырды.
Бұған дейін, 2025 жылғы 10 тамызда КНБ қызметкерлерінің сүйемелдеуімен халықаралық лаңкестік ұйымның қызметіне қатысы бар деген күдікпен Қазақстан азаматы Астана қаласына жеткізілгені хабарланған болатын. Ол Таяу Шығыс елдерінің бірінде ұсталған. Қазіргі уақытта оған қатысты ҚР ҚК-нің 257-бабы бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр.