#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Қоғам

Шілде айында лаңкестік қылмыстар үшін қанша қазақстандықтың бас бостандығынан айырылғаны туралы ҰҚК мәлімдеді

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 10:44 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы шілде айында Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің материалдары бойынша лаңкестік қылмыстар үшін 7 қазақстандық сотталды. Бұл туралы 2025 жылғы 12 тамызда ҰҚК-нің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Атап айтқанда, Түркістан қалалық соты шетелде лаңкестік ұйымның қызметіне қатысқаны үшін жергілікті тұрғынды 8 жылға бас бостандығынан айырды. Ол бұған дейін шет мемлекеттің аумағында ұсталып, әріптес арнайы қызметтердің көмегімен Қазақстанға экстрадицияланған болатын.

Алматы облысындағы түзеу мекемесінде жазасын өтеп жатқан радикалды идеологияны ұстанушы адам кісі өлтіруге оқталғаны және лаңкестікті насихаттағаны үшін қосымша 9 жылға сотталды.

Алматы, Жамбыл, Батыс Қазақстан облыстарының, Алматы мен Астананың соттары терроризмді насихаттағаны және соғыс қимылдары жүріп жатқан шетелдік аймақтарға шығуға әрекеттенгені үшін тағы 5 азаматты 4 жылдан 8 жылға дейін бас бостандығынан айырды.

Бұған дейін, 2025 жылғы 10 тамызда КНБ қызметкерлерінің сүйемелдеуімен халықаралық лаңкестік ұйымның қызметіне қатысы бар деген күдікпен Қазақстан азаматы Астана қаласына жеткізілгені хабарланған болатын. Ол Таяу Шығыс елдерінің бірінде ұсталған. Қазіргі уақытта оған қатысты ҚР ҚК-нің 257-бабы бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы жатақханаларында орынсыз қалған студенттер не істеуі керек және қайда жүгіне алады
Қоғам
16:43, Бүгін
Алматы жатақханаларында орынсыз қалған студенттер не істеуі керек және қайда жүгіне алады
Алматы мен Шымкентте аптап ыстық болады
Қоғам
16:31, Бүгін
Алматы мен Шымкентте аптап ыстық болады
Қазақстанда жасанды интеллект мұғалімдердің орнын баса ала ма- министр жауап берді
Қоғам
16:22, Бүгін
Қазақстанда жасанды интеллект мұғалімдердің орнын баса ала ма- министр жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: