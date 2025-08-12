#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Қоғам

Алматыда Дженнифер Лопестің концертіне жалған билеттерді сатқан күдіктілер ұсталды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 12:56 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласы ПД-ның киберқылмыстарға қарсы күрес басқармасы, Бостандық аудандық полиция басқармасының қызметкерлерімен бірлесе отырып, өткен жексенбіде өткен Дженнифер Лопестің концертіне жалған билеттер сату дерегі бойынша күдікті ер адамды ұстады.

Тергеу барысында күдіктінің интернет-платформалардың бірінде хабарландыру жариялап, концертке екі жалған билет сатқандығы белгілі болды.

""Заң мен тәртіп" қағидаты бізден мұндай деректерге жедел әрекет етуді талап етеді. Азаматтардың ақшасын алдау жолымен иемденуге тырысқан адамдар анықталып, жауапкершілікке тартылатын болады. Осындай жағдайларға тап болмас үшін билеттерді тек ресми сайттардан немесе сенімді кассалардан сатып алуды қатаң түрде ұсынамыз", – деді Алматы қаласы ПД киберқылмысқа қарсы күрес басқармасы бастығының орынбасары Еркебұлан Қойшыбаев.

Алаяқтық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті қамауға алынды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы жатақханаларында орынсыз қалған студенттер не істеуі керек және қайда жүгіне алады
Қоғам
16:43, Бүгін
Алматы жатақханаларында орынсыз қалған студенттер не істеуі керек және қайда жүгіне алады
Алматы мен Шымкентте аптап ыстық болады
Қоғам
16:31, Бүгін
Алматы мен Шымкентте аптап ыстық болады
Қазақстанда жасанды интеллект мұғалімдердің орнын баса ала ма- министр жауап берді
Қоғам
16:22, Бүгін
Қазақстанда жасанды интеллект мұғалімдердің орнын баса ала ма- министр жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: