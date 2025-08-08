Алматыда Дженнифер Лопестің концертіне байланысты көшелер жабылады
Фото: pixabay
10 тамыз күні Орталық стадионда өтетін Дженнифер Лопестің концертіне байланысты Алматы полициясы жолдардың уақытша жабылатыны туралы сызбаны жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сағат 16:00-ден бастап келесі учаскелерде қозғалыс шектеледі:
- Байтурсынов көшесі – Шевченко көшесінен Тимирязев көшесіне дейін,
- Сәтпаев көшесі – Сейфуллин даңғылынан Байзақов көшесіне дейін,
- Абай даңғылы – Сейфуллин даңғылынан Мұқанов көшесіне дейін.
Жүргізушілерге бағыттарын алдын ала жоспарлау ұсынылады.
Барлық қонақтардан ұйымдастырушылар стадионға кіру кезінде кідірістер болмас үшін алдын ала келуді сұрайды. Стадионға кіру сағат 15:00-ден басталады. Іс-шараға кіру тек QR-коды бар билетпен жүзеге асырылады. Бір билет – бір адамға ғана жарамды.
VIP Standing, Fan zone, Dance floor сияқты тұру аймақтарына 16 жастан бастап кіруге рұқсат етіледі. 12 мен 16 жас аралығындағы кәмелетке толмағандар іс-шараға тек ересек адамның ертіп келуімен және отырғыш орындарға арналған билеті болған жағдайда ғана жіберіледі.
