#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
539.38
629.46
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
$
539.38
629.46
6.76
Қоғам

Алматыда Дженнифер Лопестің концертіне байланысты көшелер жабылады

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 09:38 Фото: pixabay
10 тамыз күні Орталық стадионда өтетін Дженнифер Лопестің концертіне байланысты Алматы полициясы жолдардың уақытша жабылатыны туралы сызбаны жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сағат 16:00-ден бастап келесі учаскелерде қозғалыс шектеледі:

  • Байтурсынов көшесі – Шевченко көшесінен Тимирязев көшесіне дейін,
  • Сәтпаев көшесі – Сейфуллин даңғылынан Байзақов көшесіне дейін,
  • Абай даңғылы – Сейфуллин даңғылынан Мұқанов көшесіне дейін.

Жүргізушілерге бағыттарын алдын ала жоспарлау ұсынылады.

Барлық қонақтардан ұйымдастырушылар стадионға кіру кезінде кідірістер болмас үшін алдын ала келуді сұрайды. Стадионға кіру сағат 15:00-ден басталады. Іс-шараға кіру тек QR-коды бар билетпен жүзеге асырылады. Бір билет – бір адамға ғана жарамды.

VIP Standing, Fan zone, Dance floor сияқты тұру аймақтарына 16 жастан бастап кіруге рұқсат етіледі. 12 мен 16 жас аралығындағы кәмелетке толмағандар іс-шараға тек ересек адамның ертіп келуімен және отырғыш орындарға арналған билеті болған жағдайда ғана жіберіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Дженнифер Лопес концерті: 10 тамыз күні Алматыда қозғалыс қалай ұйымдастырылады
Қоғам
12:37, Бүгін
Дженнифер Лопес концерті: 10 тамыз күні Алматыда қозғалыс қалай ұйымдастырылады
Алматыда Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған 120-дан астам іс-шара өтеді
Қоғам
12:20, Бүгін
Алматыда Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына арналған 120-дан астам іс-шара өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: