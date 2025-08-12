#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Қоғам

Қазақстанда жасанды интеллект мұғалімдердің орнын баса ала ма- министр жауап берді

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 16:11 Фото: pixabay
2025 жылғы 12 тамызда өткен Үкіметтегі брифингте Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсембаев жасанды интеллект мұғалімдердің орнын алмастырмайтынын, керісінше оларға көмекші болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистердің ЖИ қашан мұғалімдерді алмастыра алады деген сұрағына министр қысқа ғана: "Жақын арада емес", – деп жауап берді.

"Біз жасанды интеллект арқылы сабақ берудің тиімділігін арттырғымыз келеді, ал мұғалімдерді роботтармен алмастыруды көздеп отырған жоқпыз. Мұғалімдерді роботтармен ауыстыру – бұл өте қымбатқа түсетін дүние. Сонымен қатар, адамның беретін эмоциясын ешкім бере алмайды. Сол себепті, бүкіл әлемде, біз де соны зерттей келе, ешбір ел мұғалімдерді роботтармен алмастыруды жоспарлап отырған жоқ", – деді Ғани Бейсембаев.

Оның айтуынша, қазіргі басты мақсат – оқушыларды жасанды интеллектті тиімді пайдалануға үйрету.

"ЖИ – мұғалімдерге көмекші болады, бұл қазірдің өзінде жүзеге асып жатыр. Бұл педагогтарды шаршататын, рутиналық жұмыстардан босатуы тиіс. Қазіргі таңда бұл мәселе зерттеліп жатыр, қандай жұмыстар рутиналық деп саналатыны анықталып, оларды автоматтандыру көзделуде. Сонымен қатар, білім сапасын жақсарту және оқу процесін дұрыс ұйымдастыру үшін мектеп әкімшілігі немен айналысуы керек деген ұйымдастырушылық мәселелер де қарастырылып жатыр", – деді министр.

Бұған дейін мектептерде орын тапшылығы ең жоғары өңірлер аталғандығын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматы жатақханаларында орынсыз қалған студенттер не істеуі керек және қайда жүгіне алады
Қоғам
16:43, Бүгін
Алматы жатақханаларында орынсыз қалған студенттер не істеуі керек және қайда жүгіне алады
Алматы мен Шымкентте аптап ыстық болады
Қоғам
16:31, Бүгін
Алматы мен Шымкентте аптап ыстық болады
Алматыда орталық көшелердің бірі уақытша жабылады
Қоғам
16:13, Бүгін
Алматыда орталық көшелердің бірі уақытша жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: