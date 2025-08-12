Мектептерде орын тапшылығы ең жоғары өңірлер аталды
Фото: Zakon.kz/Алия Абди
2025 жылғы 12 тамызда Үкіметтегі брифингте Оқу министрі Ғани Бейсембаев үш ауысымды оқу мәселесі биыл толығымен шешілетінін, алайда оқу орындарының жетіспеушілігі сақталатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Министрдің айтуынша, үш ауысымды мектептердің саны едәуір азайғанымен, оқушы орындарымен қамтамасыз ету және сыныптардың шамадан тыс толуы әлі де өзекті мәселе болып отыр.
"Бұл мәселе негізінен мегаполистерде байқалады – Астана, Алматы, Шымкент, сондай-ақ Алматы және Түркістан облыстарында. Осы өңірлерде оқушы орындарының тапшылығы сақталып отыр. Сол себепті мектеп құрылысы негізінен осы аймақтарда жоспарланған. Бұған дейін үш ауысымды мектептер саны 100-ден асатын. Өткен жылы оның 70-іне қатысты мәселе шешілді, ал 30-дан астамы қалып еді. Биыл бұл мәселені толық шешеміз деп жоспарлап отырмыз. Алайда аталған өңірлерде оқушы орындарына деген сұраныс әлі де сақталады", – деді Ғани Бейсембаев.
Бұған дейін жаңа оқу жылында мектеп оқушыларын қандай өзгерістер күтіп тұрғаны белгілі болған еді.
