#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+37°
$
542.66
631.98
6.77
Қоғам

Мектептерде орын тапшылығы ең жоғары өңірлер аталды

Школа, школы, школьные занятия, уроки , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 14:18 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
2025 жылғы 12 тамызда Үкіметтегі брифингте Оқу министрі Ғани Бейсембаев үш ауысымды оқу мәселесі биыл толығымен шешілетінін, алайда оқу орындарының жетіспеушілігі сақталатынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, үш ауысымды мектептердің саны едәуір азайғанымен, оқушы орындарымен қамтамасыз ету және сыныптардың шамадан тыс толуы әлі де өзекті мәселе болып отыр.

"Бұл мәселе негізінен мегаполистерде байқалады – Астана, Алматы, Шымкент, сондай-ақ Алматы және Түркістан облыстарында. Осы өңірлерде оқушы орындарының тапшылығы сақталып отыр. Сол себепті мектеп құрылысы негізінен осы аймақтарда жоспарланған. Бұған дейін үш ауысымды мектептер саны 100-ден асатын. Өткен жылы оның 70-іне қатысты мәселе шешілді, ал 30-дан астамы қалып еді. Биыл бұл мәселені толық шешеміз деп жоспарлап отырмыз. Алайда аталған өңірлерде оқушы орындарына деген сұраныс әлі де сақталады", – деді Ғани Бейсембаев.

Бұған дейін жаңа оқу жылында мектеп оқушыларын қандай өзгерістер күтіп тұрғаны белгілі болған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы жатақханаларында орынсыз қалған студенттер не істеуі керек және қайда жүгіне алады
Қоғам
16:43, Бүгін
Алматы жатақханаларында орынсыз қалған студенттер не істеуі керек және қайда жүгіне алады
Алматы мен Шымкентте аптап ыстық болады
Қоғам
16:31, Бүгін
Алматы мен Шымкентте аптап ыстық болады
Қазақстанда жасанды интеллект мұғалімдердің орнын баса ала ма- министр жауап берді
Қоғам
16:22, Бүгін
Қазақстанда жасанды интеллект мұғалімдердің орнын баса ала ма- министр жауап берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: