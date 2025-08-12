#Қазақстан
Қоғам

Алматыда орталық көшелердің бірі уақытша жабылады

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.08.2025 16:13 Фото: Zakon.kz
Алматыда Төле би көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты уақытша жол жүру шектеулері енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 12 тамызда AlmatyJoly Telegram-арнасында жарияланды.

"12 тамыз күні сағат 22:00-ден 13 тамыз сағат 06:00-ге дейін Назарбаев даңғылынан Қайырбеков көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысы тоқтатылады", – делінген хабарламада.

Жөндеу жүргізілетін учаскеде ескерту белгілері мен мердігер ұйым басшысының байланыс нөмірлері көрсетілген стендтер орнатылады.


"Алматылықтар мен қала қонақтарынан маршруттарын алдын ала жоспарлауды сұраймыз", – делінген үндеуде.

Бұған дейін, 2025 жылғы 11 тамызда, Алматыда маңызды жол айрығында екі түнге қозғалыс шектелетіні хабарланған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
