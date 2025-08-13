#Қазақстан
Қоғам

Алматының орталығында екі қабатты ғимарат бұзылып жатыр

Алматының орталығында екі қабатты ғимарат бұзылып жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 17:16 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматының қала құрылысын бақылау басқармасы Құрманғазы көшесі, 103 мекенжайында орналасқан нысанның бұзылып жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесі (жеке тұлға) нысанды тиісті рұқсат құжатсыз салғаны анықталды.

Меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қолданылып, заңбұзушылықты жою туралы нұсқама берілді.

Алматының орталығында екі қабатты ғимарат бұзылып жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 17:16

Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі

"2024 жылы 23 қыркүйекте басқарма Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына нысанды бұзу жөнінде талап-арыз түсірді. Сот талапты қанағаттандырды. 2025 жылы 20 сәуірде Алматы қалалық сотының қаулысымен бірінші сатыдағы сот шешімі өзгеріссіз қалдырылды", - делінген хабарламада.

Сот шешімін орындау мақсатында нысан иесі ғимаратты өзі бұза бастады.

Айдос Қали
