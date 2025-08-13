Баға индексі: былтырмен салыстырғанда қандай тауарлар көбірек қымбаттады
2025 жылғы шілдеде Қазақстанда азық-түлікке жатпайтын тауарлар бағасының өсуі жалғасты, бірақ оның қарқыны алдыңғы аймен салыстырғанда бәсеңдеді. Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес, бұл категория бойынша баға индексі 2025 жылғы маусыммен салыстырғанда орта есеппен 0,8%-ға, ал өткен жылдың шілдесімен салыстырғанда 9,5%-ға өсті. Жалпы, 2025 жылғы қаңтар-шілде айларында азық-түлікке жатпайтын тауарлардың бағасы 2024 жылғы осы кезеңімен салыстырғанда 9%-ға қымбаттады.
Киім мен аяқ киім
Сырт киім бағасы бір жылда орта есеппен 10,1% өсті. Әйелдер киімі (+10,4%) ерлер киіміне қарағанда (+9,6%) сәл көбірек қымбаттады. Балалар киімінің баға индексі +10,2% болды. Аяқ киім категориясында жалпы өсім 11,6% болды. Алайда балалар аяқ киімі айқынырақ – 13,6% қымбаттады.
Үйге арналған тауарлар
Мебель мен кілемдер бір жылда 10,5% қымбаттады, оның ішінде кілем бағасы 13,1% артты. Тоқыма бұйымдары (төсек жабдықтары, сүлгілер) шамамен 6-7% деңгейінде ғана өсті.
Айта кетерлігі, бір жылда (2024 жылдың қаңтар–шілдесі мен 2025 жылдың қаңтар–шілдесі салыстырғанда) тоңазытқыштардың бағасы 13,6%, үтіктердің бағасы 21,9% төмендеді. Алайда кір жуғыш машиналар керісінше 28,1% қымбаттады. Ең көп қымбаттағандардың бірі – ноутбуктар. Бұл тауарлар категориясы бойынша баға индексі 55,5%-ға өсті. Сондай-ақ сымсыз құлаққаптардың бағасы да 30,1% артты.
Жеке пайдалану тауарлары
Бұл категорияда баға өсімі онша жоғары болмады. Дәретхана сабыны +9,5%, сусабын +5,3%, тіс пастасы +8,1% қымбаттады.
Басқа тауарлар
Баға индексі айтарлықтай өскендердің қатарында зергерлік бұйымдар мен сағаттар бар. Мысалы, неке сақиналары 32,3%-ға, қол сағаттары 23,8%-ға қымбаттады.
Ұзақ мерзімді динамика
2020 жылдың желтоқсанымен салыстырғанда азық-түлікке жатпайтын тауарлардың орташа баға индексі 61,2% өскен. Ең көп қымбаттаған тауарлар – шаруашылық сабыны (+131,6%), ноутбуктар (+131,8%) және алтын неке сақиналары (+113,9%).
Осылайша, ай сайынғы өсім қарқыны біршама баяулағанымен, азық-түлікке жатпайтын тауарлар сегментіндегі жылдық инфляция әлі де айтарлықтай, әсіресе жекелеген санаттарда баға индексі орташа деңгейден әлдеқайда жоғары болып отыр.