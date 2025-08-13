#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.96
630.27
6.73
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстан экономикасының қазіргі ахуалы қандай

Қазақстан экономикасының ахуалы қандай, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.08.2025 20:10 Сурет: Zakon.kz
Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин 2025 жылғы 13 тамызда Үкіметтегі брифингте Қазақстан экономикасында не болып жатқанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Спикердің сөзінше, бүгінгі таңда Қазақстан экономикасы жұмыс істеп тұрған сыртқы жағдайлар, жұмсартып айтқанда, тұрақсыз.

"Бұл нені білдіреді? Әдетте тұрақсыздық кезеңінде инвестициялар өз метрополияларына (шығу елдеріне) қайтады. Қазір соны байқап отырмыз. Өткен жылдың қорытындысында алғаш рет инвестициялардың теріс нетто-ағыны тіркелді. Бұған көп ретте қайта инвестициялаудың болмауы әсер етті. 7,1 млрд доллар шығарылды. Жалпы, бұл заңға сай, өйткені инвесторлар өз қаражатын қалай пайдалануды – қайта инвестициялау ма, әлде дивиденд ретінде шығарып алу ма – өздері шешеді", - деді Серік Жұманғарин.

Оның айтуынша, мұндай жағдай ірі инвестициялық циклдың алғашқы, «мұнайлық» кезеңінің аяқталуымен байланысты. Сонымен бірге қазір негізгі капиталға салымдардың өсіп келе жатқаны және елде өте ірі кәсіпорындардың іргетасы қаланып жатқанын атап өтті.


"Ұлттық экономика министрі ретінде айтарым: біз қалыпты экономикалық өсу кезеңіндеміз. Бұл көрсеткіштерімізден де, дамып жатқан салалардан да көрініп тұр. Атап айтқанда, тау-кен өндіру саласы, соның ішінде мұнай өндіру өсуді жалғастырып келеді", - деді Серік Жұманғарин.
Айдос Қали
