Қоғам

Денсаулық сақтау министрлігі дабыл қағуда: қазақстандықтар скринингтен өтпей, өмірлерін қатерге тігуде

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2025 12:00 Фото: akorda.kz
ҚР Денсаулық сақтау министрлігі қазақстандықтарға маңызды ақпаратпен жүгінді. Ведомство ел азаматтарын жыл сайынға жоспарлы скрингтен өтуге шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Кодекстің 80-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтары профилактикалық медициналық қарап-тексеруден және скринингтік зерттеулерден өтуге міндетті.

Сонымен қатар, 2025 жылдан бастап МӘМС жүйесіндегі мәртебесіне қарамастан, онкоскринингтер барлығына қолжетімді.

Зерттеп-қараулар жүрек-қан тамырлары ауруларын, қант диабетін, глаукоманы, сүт безі, жатыр мойны мен ішектің обырын, В және С вирустық гепатиттерін, цереброваскулярлық бұзылуларды және басқа да қауіпті патологияларды ерте анықтауға бағытталған.

Жас санаттары мен жиілігін дәрігер медициналық стандарттарға сәйкес анықтайды.

Сіз өзіңіздің емханаңызда скринингтен өте аласыз – жеке куәлігіңіз болуы жеткілікті. Тіркелу, call-орталық немесе Дамумед мобилдік қосымшасы арқылы жазылуға болады.

Көбінесе учаскелік дәрігерлер немесе мейіргерлер жас және басқа өлшемшарттар бойынша тізімдер жасай отырып, бекітілген халықты өздері шақырады.

Скринингтен кім және қашан өтеді?

  • жүрек-қантамыр жүйесінің аурулары: артериялық гипертония және жүректің ишемиялық ауруы – 40 пен 76 жас аралығындағы ерлер мен әйелдер
  • эндокриндік аурулар: қант диабеті – 40 пен 76 жас аралығындағы ерлер мен әйелдер
  • көру ағзаларының аурулары: глаукома – 40 пен 76 жас аралығындағы ерлер мен әйелдер
  • онкологиялық аурулар: сүт безі обыры – 40 пен 76 жас аралығындағы әйелдер; жатыр мойны обыры-30 мен 74 жас аралығындағы әйелдер; колоректалдық обыр – 50 мен 76 жас аралығындағы ерлер мен әйелдер
  • вирустық инфекциялар: В және С вирустық гепатиті – медицина қызметкерлері; жоспарлы және шұғыл операцияларға түсетін пациенттер; гемодиализ, гематология, онкология, трансплантаттау, жүрек-қан тамырлары және өкпе хирургиясы орталықтары мен бөлімшелерінің пациенттері; ағзаларды, тіндерді, жасушаларды гемотрансфузия және трансплантаттау жүргізілетін адамдар; жүкті әйелдер
  • цереброваскулярлық бұзылулар – 50 жастан 76 жасқа дейінгі ер адамдар


"Азаматтарды тексеру тіпті ешқандай белгілер болмаған жағдайда да – тек олардың денсаулығына сенімді болу үшін қажет",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін Денсаулық сақтау министрлігінің жүкті әйелдерге үндеу жасағанын жазғанбыз.

