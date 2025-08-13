Денсаулық сақтау министрлігі жүкті әйелдерге үндеу жасады
Мамандардың айтуынша, артериялық гипертензия шамамен әрбір оныншы жүкті әйелде кездеседі және түсік түсу, асқыну және өлім қаупі жоғары топқа жатады.
Гипертониямен ауыратын әйелдер үшін жалпы практика дәрігерімен және акушер-гинекологпен консультация арқылы жүктілікті алдын ала жоспарлау маңызды.
"Егер қысым 140/90 мм сынап бағанасынан жоғары болса мұқият бақылау қажет. Жоғары қысым ұрықтың оттегі мен қоректік заттарды алуына кедергі келтіреді, ал әйелде ауыр асқынулар тудыруы мүмкін", — деп атап өтті Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ кардиолог-дәрігері, м.ғ. к. Гүлнара Үдербаева.
Сондай-ақ, гипертензия көтеруден бұрын немесе жүктіліктің бірінші жартысында (созылмалы нысаны) немесе 20-шы аптадан кейін (гестация нысаны) пайда болуы мүмкін. Несептегі ақуыз жоғары қан қысымына қосылатын преэклампсия – қауіпті асқыну болып табылады.
Бұдан бөлек, жоғары қан қысымы ұрықтың өсуінің баяулау, мерзімінен бұрын босану, төмен салмақ және плацентаның бөліну қаупін арттырады. Ана үшін бұл ана өлімінің себептері арасында 4-ші орынды ала отырып, қауіпті болып табылады.
"Емдеуді жүктілік кезінде қауіпсіз дәрілерді таңдай отырып, тек дәрігер ғана тағайындауы керек. Сонымен қатар, теңдестірілген тамақтану, дене салмағын бақылау, тұзды шектеу және қалыпты физикалық белсенділік ұсынылады. Ерте анықтау және дұрыс терапия кезінде көп жағдайда босану қауіпсіз өтеді",- делінген ақпаратта.
