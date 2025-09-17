Денсаулық сақтау министрлігі елдегі эпидемиологиялық жағдайға қатысты мәлімдеме жасады
Ведомство елдегі инфекциялық аурулар бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты екенін айтты.
Министрлік мәліметінше, ағымдағы жылдың эпидемиологиялық маусымы басталғаннан бері ЖРВИ-дың 150,7 мың жағдайы тіркелді, өткен эпидемиялық маусымның ұқсас кезеңімен салыстырғанда сырқаттанушылық 1,9 есеге төмендеді.
"Ағымдағы маусымда тұмау жағдайлары тіркелген жоқ. 2025 жылдың 8 айындағы көптеген инфекциялық аурулардың эпидемиологиялық жағдайы да тұрақты болып қала береді. Жүргізіліп жатқан профилактикалық және эпидемияға қарсы іс-шаралардың арқасында елде оба, тырысқақ, дифтерия, полиомиелит, іш сүзегі және паратифті қоса алғанда, 21 инфекция жағдайы тіркелмеген". ҚР Денсаулық сақтау министрлігі
Жағдайдың жақсаруы паразиттік және ішек инфекцияларында да байқалады.
Қызылша бойынша жағдай тұрақтануда: бір жыл бұрын 27 856-ға қарсы 2 569 жағдай тіркелді. Көкжөтелде де ұқсас көрініс: жағдайлардың 89%-ы вакцинацияланбаған адамдарға тиесілі.
Алайда, жағдайлардың шамамен 76%-ы вакцинацияланбаған. Осыған байланысты, ҚР Денсаулық сақтау министрлігі ата-аналарды вакцинациялауды назардан тыс қалдырмауға шақырады және балалардың денсаулығын сақтау үшін екпелердің маңыздылығына назар аударады.
Аурулардың алдын алу үшін дәрігерлер мыналарды ұсынады:
- адамдар көп жиналатын жерлерде маскалар мен антисептиктерді қолдану;
- бөлмелерді жиі желдетіп, гигиена ережелерін сақтау;
- иммунитетті теңдестірілген тамақтанумен нығайту және алғашқы белгілерде уақтылы медициналық көмекке жүгіну.
"Медициналық ұйымдарда инфекциялық төсектердің резервін қоса алғанда, 5,7 мың орынға арналған төсек қоры орналастырылды, вирусқа қарсы препараттар, жеке қорғаныс құралдары мен қарқынды терапия жабдықтарының қоры құрылды",- деп қорытындылады ведомство.
Бұған дейін 2026 жылдан бастап Қазақстанда медициналық деректерді сақтау бойынша бірыңғай жүйе енгізілетіндігін жазған болатынбыз.