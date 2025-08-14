#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
538.03
629.23
6.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
538.03
629.23
6.74
Қоғам

Алматы әкімінің тағы бір орынбасары өз орнын босатты

Азамат Әмрин, Алматы әкімінің орынбасары, кадрлық өзгеріс, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2025 18:18 Сурет: gov.kz
2025 жылдың 13 тамызында Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі қала басшысының тағы бір орынбасары өз орнын босатқанын хабарлады. Қызметімен қош айтысқан Асқар Әмрин екені белгілі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық әкімдіктің ресми хабарламасына сәйкес, Асқар Әмрин 2025 жылдың 13 тамызында басқа лауазымға ауысуына байланысты қызметінен кетті.

Оның 2022 жылдың ақпан айынан бастап сәулет, қала құрылысы, қалалық ұтқырлық, энергетика, сумен жабдықтау, сондай-ақ экономика салаларына жетекшілік еткені белгілі.

Асқар Әмрин 1975 жылдың 1 қаңтарда СҚО-да дүниеге келген. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің түлегі, Корнель құқық мектебінің (АҚШ) құқық магистрі.

Еңбек жолын Ақмола облысы бойынша Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықта заңгер- консультант болып бастаған.

  • 1997-2001 жылдары ҚР Әділет министрлігінде әртүрлі лауазымдарды атқарды;
  • 2001-2003 жылдары – ҚР Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті қорғау және шағын бизнесті қолдау агенттігі төрағасының орынбасары;
  • 2003-2006 жылдары – ҚР Қаржы вице-министрі;
  • 2007-2008 жылдары –"Lancaster Invest АҚ басқарушы директор;
  • 2008-2009 жылдары –"Lancaster Invest" АҚ вице-президенті; "Lancaster Invest" АҚ бас директоры;
  • 2012 жылы – ҚР Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің жауапты хатшысы;
  • 2012-2016 жылдары – ҚР Бас прокуратурасының Басшысы;
  • 2016 жылы – ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есеп комитеті төрағасының бірінші орынбасары;
  • 2016-2017 жылдары – Астана қаласы әкімінің кеңесшісі;
  • 2017-2022 жылдары – Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің орынбасары;
  • 2022 жылы 3 ақпанда Алматы қаласы әкімінің орынбасары болып тағайындалды.

2025 жылы 17 шілдеде Алматы қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасының жаңа басшысы тағайындалды. Бұл лауазымға Алмас Жаңбыршы келді. Сондай-ақ, қазір қалада саябақтар, скверлер мен қалалық орта үшін жауапты жаңа басшы Батырхан Сүлейменов болды. Сонымен қатар, 7 тамызда Әсем Нүсіпова да әкімнің орынбасары қызметінен босаған.

Айта кетсек, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылы 3 тамызда Алматыға жұмыс сапары кезінде қала әкімі Дархан Сатыбалдыны қабылдаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстан мен Ресей шекарасында көлік қозғалысына қатысты қиындық туындауы мүмкін
Қоғам
17:12, Бүгін
Қазақстан мен Ресей шекарасында көлік қозғалысына қатысты қиындық туындауы мүмкін
Түркістандық әйел үшем босанып, 11 баланың анасы атанды
Қоғам
17:02, Бүгін
Түркістандық әйел үшем босанып, 11 баланың анасы атанды
Астанада 300-ден астам отбасы 4 млрд теңге салған үй сүрілді
Қоғам
16:27, Бүгін
Астанада 300-ден астам отбасы 4 млрд теңге салған үй сүрілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: