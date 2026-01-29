Алматыда тағы бір заңсыз қосалқы нысан сүрілді
Ақсай-5 шағынауданы, 25 үй маңына заңсыз салынған қосалқы нысан сүрілді деп хабарлады Алматының Қала құрылысын бақылау басқармасының өкілдері.
Бұған дейін "Ozyurt" ЖШС иесіне қатысты жоспардан тыс тексеру жүргізілген.
Тексеру нәтижесінде тұрғын емес ғимаратқа қосалқы нысан рұқсатсыз шаруашылық әдісімен салынғаны анықталды.
Меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қолданылып, материалдар Алматы қаласының әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша мамандандырылған ауданаралық сотына процессуалдық шешім қабылдау үшін жолданған.
2025 жылы 21 ақпанда соттың шешімімен меншік иесі заңсыз салынған құрылыс үшін жауапкершілікке тартылып, мәжбүрлі түрде бұзу жөнінде шешім шығарылған еді.
Бүгін қалалық Әділет департаменті сот орындаушыларының қатысуымен нысан сүріліп, сот шешімі орындалды.