Қоғам

Қанат Ниязбеков Әскери-теңіз күштерінің бас қолбасшысы болып тағайындалды

Қанат Ниязбеков Әскери-теңіз күштерінің бас қолбасшысы болып тағайындалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 09:47 Сурет: sarbaz.kz
Мемлекет басшысы өзінің 15 тамыздағы өкімімен Әскери-теңіз күштерінің бас қолбасшысын жаңадан тағайындады. Бұл қызметке Қанат Ниязбеков келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.

"Қанат Серікқалиұлы Ниязбеков Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері Әскери-теңіз күштерінің бас қолбасшысы лауазымына тағайындалды". Ақорда

Айта кетейік, президент өзінің келесі бір өкімімен Қорғаныс министрінің орынбасарын жаңадан тағайындады.

Жаңа оқу жылынан бастап елімізде "Адал азамат" біртұтас тәрбие бағдарламасы жүзеге асырыла бастайды
Қоғам
11:57, Бүгін
Жаңа оқу жылынан бастап елімізде "Адал азамат" біртұтас тәрбие бағдарламасы жүзеге асырыла бастайды
Қасым-Жомарт Тоқаев: "Мұғалімдердің жаңа толқынын даярлау – айрықша маңызды жұмыс"
Қоғам
11:40, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев: "Мұғалімдердің жаңа толқынын даярлау – айрықша маңызды жұмыс"
Президент: "Мемлекеттік қызметте меритократия қағидаты басты орынға шықты. Билікте де "отбасылық жүйе" жоқ"
Қоғам
11:17, Бүгін
Президент: "Мемлекеттік қызметте меритократия қағидаты басты орынға шықты. Билікте де "отбасылық жүйе" жоқ"
