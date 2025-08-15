Қанат Ниязбеков Әскери-теңіз күштерінің бас қолбасшысы болып тағайындалды
Сурет: sarbaz.kz
Мемлекет басшысы өзінің 15 тамыздағы өкімімен Әскери-теңіз күштерінің бас қолбасшысын жаңадан тағайындады. Бұл қызметке Қанат Ниязбеков келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
"Қанат Серікқалиұлы Ниязбеков Қазақстан Республикасының Қарулы Күштері Әскери-теңіз күштерінің бас қолбасшысы лауазымына тағайындалды". Ақорда
Айта кетейік, президент өзінің келесі бір өкімімен Қорғаныс министрінің орынбасарын жаңадан тағайындады.
