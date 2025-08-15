#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
538.03
629.23
6.74
Қоғам

+35°-тан +17°-қа дейін: Қазақстанға қолайсыз ауа райы келе жатыр

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 14:45 Фото: pixabay
Алдағы үш күнде елдің солтүстігінде, солтүстік-батысында, шығысында, ҚР орталығында нөсер жаңбыр жауады, елдің батыс жартысында температураның көтерілу, республиканың шығыс жартысында температураның төмендеуі күтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметінің 16, 17 және 18 тамызға арналған ауа райы болжамынан белгілі болды.

"Солтүстік-Батыс циклоны Қазақстан аумағының басым бөлігінің ауа-райына әсер етеді, онымен солтүстігінде, солтүстік-батысында, шығысында, ҚР орталығында қатты жаңбыр жауады, найзағай, бұршақ және қатты жел соғады".

Тек оңтүстік-батыста, 17-18 тамызда батысында, 18 тамызда республиканың орталығында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.

"Қазақстан бойынша желдің күшеюі болжануда, түнде және таңертең солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман болуы мүмкін". "Қазгидромет" РМК

Күндізгі уақытта:

ауа температурасы көтеріледі:

  • батыс өңірлерінде ауа температурасының 22-30-дан 27-35 дейін көтерілуі күтіледі;
  • солтүстік-батыс облыстарда 16-30-дан 22-33 градус жылуға дейін;

ауа температурасы төмендейді:

  • ҚР шығысында ауа температурасының 20-30-дан 17-25 жылуға дейін төмендеуі күтіледі,
  • республиканың оңтүстік-шығысында температураның 30-35-тен 25-32-ге дейін төмендеуі болжанады.

ауа температурасы бірқалыпты:

  • елдің солтүстігінде ауа температурасы 18-23 жылуды құрайды;
  • орталық облыстарда температураның негізгі фоны 20-30 жылуды құрайды;
  • Қазақстанның оңтүстігінде ауа температурасы 25-35 градусты құрайды.

Бұған дейін Алматыда жол қиылысы 12 күнге жабылағандығы хабарланған болатын.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
