Алматыда тағы бір көше жөндеу жұмыстарына байланысты жабылады
Сурет: Zakon.kz
Алматыда Шевченко көшесі жөндеу жұмыстарына байланысты жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматыда жол жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр. Орташа жөндеу жүргізілуіне байланысты Шевченко көшесінің бір бөлігінде уақытша қозғалыс шектеледі.
Almaty_Joly Telegram-арнасында жарияланған мәліметке сәйкес, 15 тамыз сағат 22:00-ден 16 тамыз сағат 06:00-ге дейін Гагарин даңғылынан Розыбакиев көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысы толық жабылады.
Сурет: Telegram/AlmatyJoly
Бұған дейін қаладағы Әуезов ауданында Яссауи көшесінде 24 күн бойы қозғалыс ішінара шектелетіні хабарланған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript