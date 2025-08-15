#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
540.87
632.01
6.76
Қоғам

Алматыда тағы бір көше жөндеу жұмыстарына байланысты жабылады

Алматыда тағы бір көше жөндеу жұмыстарына байланысты жабылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 18:15 Сурет: Zakon.kz
Алматыда Шевченко көшесі жөндеу жұмыстарына байланысты жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматыда жол жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр. Орташа жөндеу жүргізілуіне байланысты Шевченко көшесінің бір бөлігінде уақытша қозғалыс шектеледі.

Almaty_Joly Telegram-арнасында жарияланған мәліметке сәйкес, 15 тамыз сағат 22:00-ден 16 тамыз сағат 06:00-ге дейін Гагарин даңғылынан Розыбакиев көшесіне дейінгі аралықта көлік қозғалысы толық жабылады.


Сурет: Telegram/AlmatyJoly


Бұған дейін қаладағы Әуезов ауданында Яссауи көшесінде 24 күн бойы қозғалыс ішінара шектелетіні хабарланған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанның бірқатар өңірінде найзағай, бұршақ пен өрт қаупі күшейеді
Қоғам
21:09, Бүгін
Қазақстанның бірқатар өңірінде найзағай, бұршақ пен өрт қаупі күшейеді
Алматы облысында полиция қылмыс жасаған мас жүргізушіні ұстады
Қоғам
20:43, Бүгін
Алматы облысында полиция қылмыс жасаған мас жүргізушіні ұстады
Трамп Путинмен кездесер алдында Лукашенкомен сөйлесті
Қоғам
20:00, Бүгін
Трамп Путинмен кездесер алдында Лукашенкомен сөйлесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: