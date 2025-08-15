#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+28°
$
540.87
632.01
6.76
Қоғам

Алматы облысында полиция қылмыс жасаған мас жүргізушіні ұстады

Алматы облысында полиция қылмыс жасаған мас жүргізушіні ұстады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.08.2025 20:43 Сурет: polisia.kz
Алматы облысында полицейлер жолда қауіпті құқық бұзушыны дер кезінде тоқтатып, ықтимал қайғылы жағдайдың алдын алды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

14 тамыз күні Алматы–Алатау автожолында патрульдік полиция ротасының экипажы күдік тудырған Toyota автокөлігін байқап, тексеру үшін тоқтатты.

Тексеру кезінде рөлде отырған 29 жастағы ер адамның алкогольдік мас күйінде екені анықталды. Бұл дерек наркологтың медициналық куәландыру қорытындысымен расталды. Бұдан бөлек, жүргізушінің бұған дейін дәл осындай құқық бұзушылық жасағаны үшін 7 жылға көлік құралын басқару құқығынан айырылғаны белгілі болды.

"Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Мас күйінде көлік жүргізу – адамдардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп. "Заң мен тәртіп" қағидаты жол қозғалысы ережелерін қасақана бұзып, өзгелердің өміріне қауіп төндіретін әрбір адамға қатаң және сөзсіз қолданылады", - деп атап өтті облыстық полиция өкілдері.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанның бірқатар өңірінде найзағай, бұршақ пен өрт қаупі күшейеді
Қоғам
21:09, Бүгін
Қазақстанның бірқатар өңірінде найзағай, бұршақ пен өрт қаупі күшейеді
Трамп Путинмен кездесер алдында Лукашенкомен сөйлесті
Қоғам
20:00, Бүгін
Трамп Путинмен кездесер алдында Лукашенкомен сөйлесті
Тамыздағы ҰБТ-да талапкерлердің қаншасы шекті балл жинады
Қоғам
19:41, Бүгін
Тамыздағы ҰБТ-да талапкерлердің қаншасы шекті балл жинады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: