"Бұршақ, тұман, қатты жел". Дүйсенбіде еліміздің 17 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Күндіз Түркістан облысының таулы аудандарында найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыстың тау асуларында оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. 17-18 тамызда облыста төтенше өрт қаупі сақталады. Шымкентте 17-18 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады. Түркістанда да 17-18 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады.
Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, орталығында оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, кей уақыттарда екпіні - 15-20 м/с. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі, облыстың шығысында, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда 17 тамызда найзағай ойнап, оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15 м/с.
Қарағанды облысының солтүстігінде шығысында кей уақыттарда нөсер жаңбыр жауады, бұршақ түседі, дауыл тұрады, найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде оңтүстік-батыстан, батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағандыда 17 тамызда найзағай ойнап, күндіз бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Маңғыстау облысында төтенше өрт қаупі сақталады, облыстың оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі күтіледі.
Алматы облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Жоғары өрт қаупі сақталады, облыстың солтүстігінде, батысында, шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі. Алматыда 17 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады. Қонаевта 17 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады.
Күндіз Ақмола облысының батысында, солтүстігінде нөсер жаңбыр жауады, бұршақ түседі, дауыл тұрады, түнде және күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде найзағай ойнайды деп күтіледі. Түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман түсуі мүмкін. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде оңтүстік-батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Көкшетауда 17 тамызда найзағай ойнайды деп күтіледі.
Жамбыл облысының таулы аудандарында найзағай ойнайды деп күтіледі. Облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23 м/с дейін жетеді. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Таразда 17 тамызда жоғары өрт қаупі сақталады.
Абай облысында найзағай ойнап, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23 м/с дейін жетеді. Облыстың солтүстік-батысында жоғары өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Семейде 17 тамызда найзағай ойнап, оңтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Батыс Қазақстан облысының оңтүстік-батысында жоғары өрт қаупі, облыстың батысында төтенше өрт қауіпі сақталады.
Күндіз Қызылорда облысының солтүстік-шығысында найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыстың орталығында батыстан, солтүстік-батыстан соөөан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Төтенше өрт қаупі, облыстың орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылордада 17 тамызда төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және таңертең Ақтөбе облысының солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Түнде және күндіз Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде найзағай ойнайды, облыстың батысында, оңтүстігінде бұршақ түседі, дауыл тұрады деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Өскеменде 17 тамызда найзағай ойнап, күндіз бұршақ түседі деп күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде нөсер жаңбыр жауады, бұршақ түседі, дауыл тұрады, найзағай ойнайды, ал түнде және таңертең облыстың батысында, оңтүстігінде тұман болады деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, шығысында, оңтүстігінде солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Петропавлда 17 тамызда найзағай ойнайды деп күтіледі.
Түнде және күндіз Павлодар облысының оңтүстігінде, шығысында найзағай ойнап, облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында бұршақ түседі, дауыл тұрады, облыстың солтүстігінде тұман болады деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Павлодарда 17 тамызда найзағай ойнап, оңтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Атырау облысының оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың батысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Қостанай облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде найзағай ойнап, күндіз бұршақ түседі, түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, батысында тұман болады деп күтіледі. Облыстың оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Қостанайда 17 тамызда нөсер жаңбыр жауады, бұршақ түседі, дауыл тұрады, найзағай ойнайды деп күтіледі.
Түнде Жетісу облысының шығысында, орталығында, таулы аудандарында найзағай ойнайды деп күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі 16, 17 және 18 тамызға арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.