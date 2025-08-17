#Қазақстан
Қоғам

Ақмола облысында бұрын жоғалған үш азамат табылды

Ақмола облысында бұрын жоғалған үш азамат табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2025 21:05 Сурет: polisia.kz
Ақмола облысында бұрын жоғалған үш азамат табылды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Осы жылдың 12 тамызында Көкшетау полиция басқармасына жергілікті тұрғыннан 1995 жылы туған жұбайын іздеуге көмек сұраған өтініш келіп түсті, ол түстен кейін жұмыс орнынан кетіп, байланысқа шығуды тоқтатты.

Криминалдық полиция қызметкерлері іздестіру іс-шараларының нәтижесінде оның Бурабай кентінде орналасқан жерін 13 тамызда түнгі сағат 03:00-де анықтады.

Сондай-ақ 8 тамызда 49 жастағы ұлының жоғалып кетуіне алаңдаған Көкшетау тұрғыны полицияға жүгінді. Ол Астанада табылды.

Сонымен қатар тамыз айының басында Красный яр ауылының тұрғыны полицейлерге ұлының таңертең ерте велосипедпен серуендеуге кеткенін, бірақ кейін үйіне оралмағанын хабарлады. Ер адам Бұланды ауданының аумағында іздестіру іс-шаралары барысында анықталды.

Барлық жағдайда азаматтардың өмірі мен денсаулығында қауіп-қатер анықталмаған.

Айдос Қали
