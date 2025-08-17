#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+22°
$
540.87
632.01
6.76
Қоғам

Атырауда фельдшерді өлтіріп кетті

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.08.2025 22:43 Фото: zakon.kz
Желіде 23 жастағы фельдшердің Атырауда атып өлтірілгені туралы ақпарат тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Хабарламада бұл оқиғаның төбелес кезінде болғаны айтылған. Атырау облыстық полиция департаменті Zakon.kz сайтына бұл ақпаратты растады.

"Аталған факті бойынша күдіктілер ұсталып, қамауға алынды. Қазіргі уақытта ҚР ҚК "Адам өлтіру" бабымен қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатыр", - деп мәлімдеді ведомство.

Тергеу мүддесіне байланысты басқа ақпарат жария етілмеді.

Еске салайық, бұған дейін Жамбыл облысында фельдшер ауруханада оқ жарақатын алғанын еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында бұрын жоғалған үш азамат табылды
Қоғам
21:05, Бүгін
Ақмола облысында бұрын жоғалған үш азамат табылды
Қазақстаннан Түркіменстанға жеткізілген еттен бруцеллез табылғаны рас па
Қоғам
20:22, Бүгін
Қазақстаннан Түркіменстанға жеткізілген еттен бруцеллез табылғаны рас па
Алматы облысының тұрғыны жүгері алқабының арасына жасырын есірткі өсірген
Қоғам
20:11, Бүгін
Алматы облысының тұрғыны жүгері алқабының арасына жасырын есірткі өсірген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: