Қазақстанда әуедегі апаттан кейін жеңіл авиацияның ұшуы уақытша тоқтатылды
Қазақстанда жалпы мақсаттағы авиация эксплуатанттары жоспардан тыс тексеріледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы бүгін, 2025 жылғы 18 тамызда ҚР Көлік министрлігі таратқан мәліметтен белгілі болды.
"Қазақстанның авиациялық әкімшілігі" АҚ 2025 жылғы 22 маусым мен 17 тамызда орын алған авиациялық оқиғаларға тікелей қатысы бар әуе кемелері пайдаланушыларының жұмысын тоқтатты. Ұшу қауіпсіздігін арттыру мақсатында Астана, Алматы және Қарағанды қалаларында жалпы мақсаттағы авиация эксплуатанттарының 49 әуе кемесі жоспардан тыс тексеріледі. Сондай-ақ жеңіл және аса жеңіл әуе кемелерінің ұшу жарамдылығын бағалайтын ұйымдардың қызметі де тексеріледі",- делінген ақпаратта.
Еске салсақ, 17 тамызда Ақмола облысында жеңіл моторлы ұшақ апатқа ұшырап, екі адам қаза тапқан болатын.
