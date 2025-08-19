20 тамызда елдің қай өңірлерінде найзағай ойнап, жаңбыр мен бұршақ жауады
Сурет: unsplash
Синоптиктер Қазақстанда 2025 жылғы 20 тамызда, сәрсенбі күні ауа райы қандай болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазгидромет" РМК дерегінше, республиканың батысы, оңтүстігі және шығысында антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі.
"Солтүстік-батыс циклон және онымен байланысты атмосфералық фронттар Қазақстанның солтүстік, солтүстік-батыс және орталық өңірлеріне әсерін сақтайды – найзағай ойнап, жаңбыр жауады, солтүстік-батыс пен солтүстікте бұршақ түсуі ықтимал. Республика бойынша жел күшейеді, түнде және таңертең солтүстік, батыс пен орталықта тұман түседі, ал оңтүстікте шаңды дауыл соғады", - делінген болжамда.
Сонымен қатар өрт қаупі бар екені де ескертілді:
- жоғары өрт қаупі – Алматы облысында, Жетісу облысының оңтүстік-шығысы мен шығысында, Ұлытау облысының шығысында, Атырау облысының солтүстігі мен оңтүстігінде, Батыс Қазақстан облысының оңтүстік-батысында;
- төтенше өрт қаупі – Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Жамбыл облыстарында, Батыс Қазақстан облысының батысында, Алматы облысының батысы, солтүстігі мен шығысында, Атырау облысының батысы мен шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, сондай-ақ Қарағанды және Ақтөбе облыстарында.
