#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

ШҚО-да жақында босап шыққан рецидивист колонияға есірткі лақтырмақ болған кезде ұсталды

ШҚО-да колонияға есірткі тасымалдаудың жолы кесілді: күдікті қылмыс үстінде ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2025 20:40 Сурет: ШҚО қылмыстық-атқару жүйесі департаменті
Шығыс Қазақстан облысында колонияға ірі көлемдегі есірткі жеткізу әрекетінің жолы кесілді. Істің басты фигуранты - жақында ғана шартты түрде мерзімінен бұрын босап шыққан 26 жастағы рецидивист. Ер адам ШҚО-ға көрші облыстан келген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шығыс Қазақстан облысы қылмыстық-атқару жүйесі департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, ол Шемонаиха ауданындағы түзеу мекемесінің қоршауынан пакеттерді лақтырып жібермек болған.

Колония қызметкерлері мен Ұлттық ұлан сарбаздары оны дереу ұстады. Кинологиялық ит бірден пакеттер болуы мүмкін жерді көрсетіп, қылмыс орнынан қашпақ болған "курьердің" ізіне түсті.

"Назар аударатын жайт - есірткі салынған пакеттер скотчпен және электродтармен оралған. Ұсталған азаматтың айтуынша, "электродтар "жіберілген сәлемдеменің" қай жерге түсетінін көруге көмектесуі керек болған, сонда ол шөп пен бұталардың арасында жоғалып кетпейді". Алайда, оның тапқырлығына қарамастан, жоспары іске аспады", - деп хабарлады ведомство.

Сурет: ШҚО қылмыстық-атқару жүйесі департаменті

Енді рецидивист үшін жаңа өмір бастаудың орнына, оны жаңа мерзім күтіп тұр. Оған қатысты аса ірі мөлшерде есірткіні заңсыз өткізу туралы бап бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды, "курьер" Шемонаиха ауданының уақытша ұстау изоляторында отыр.

Еске салайық, бұған дейін Алматыда адвокаттар колонияларға тыйым салынған заттарды өткізбек болғанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
