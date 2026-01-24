ШҚО-да есірткі заттарын колонияға өткізбек болған екі азамат ұсталып, сотталды
Сурет: ШҚО бойынша ҚАЖД баспасөз қызметі
ШҚО-да жыл басынан бері есірткі заттарын колонияға өткізбек болған екі азамат ұсталып, сотталды. Ал 2025 жылы 500-ге жуық телефон, 4 келіден астам есірткі және 20 литрге жуық спирттік ішімдіктерді түрме аумақтарына алып өтуге тырысқан азаматтардың жолы кесілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өңірлік ҚАЖД баспасөз қызметінің хабарлауынша, барлық тасымалдаушы және тасымалдау әрекеттері бейнебақылау арқылы және қызметкерлердің жедел әрекеттерінің арқасында анықталды.
"2026 жылы қаңтар айында Шемонаиха ауданы мекемесінің қызметкері мекеменің жанынан өтіп бара жатып, әрекеті біртүрлі бөгде азаматты көріп, бұл туралы кезекші бөлімді дереу хабардар етті. Соның арқасында есірткіні мекеме аумағына лақтырмақ болған құқық бұзушы ұсталды. Оның бұрын сотталғаны және осы есірткі лақтырмақ болған мекемеде жазасын өтегені анықталды. Есірткіні мекеме аумағына әкелудің тағы бір әрекеті мекеме аумағында жұмыс істейтін кәсіпкердің материалдық құралдарының арасына жасырып кіргізбек болған. Қызметкерлер тексеру кезінде тыйым салынған заттарды тауып, марихуана мен байланыс құралдарын колонияға әкелуге тырысқан азаматты ұстады", делінген хабарламада.
Есірткі заттарын колонияға өткізбек болған екі азамат есірткі заттарын заңсыз сатып алу, сақтау, тасымалдау фактісі бойынша сотқа тартылып, сот үкімімен ҚР ҚК 296-бабы бойынша 7 жылға бас бостандығынан айырылғаны да нақтыланады.
"Қызметкерлер күн сайын тыйым салынған заттарды сотталған адамдарға беруге тырысатын азаматтармен күреседі. 2025 жылдың қорытындысы бойынша біздің қызметкерлер тыйым салынған заттарды тасымалдаудың және тасымалдаудың 100-ден астам фактісін кесіп, олардың ішінде 500-ге жуық телефон , 4 келі есірткі, 20 литрден астам алкоголь, зарядтағыш, SIM карталар, құлаққаптар, ақша қаражаттарын тәркілеген. Режимді нығайту, тыйым салынған заттардың түсу арналарының жолын кесу және қауіпсіздік деңгейін арттыру бойынша жұмыстар жалғасуда", - дейді облыстық департамент бастығы әділет полковнигі Нұрбек Қабдикаримов.
Бұған дейін Петропавлда синтетикалық есірткі сатумен айналысқан күдікті ұсталғаны хабарланған.
